AUTHOR : Kenneth

PUBLISHED : 2017-09-27 10:58:00

AMD RX Vega 64 - performance med nye drivers

Da vi første gang stiftede bekendtskab med AMD RX Vega, kæmpede vi en sej kamp med BETA driverne, og på daværende tidspunkt besluttede vi, at rlease af de officielle grafikkorts drivere, skulle resultere i en ny gennemgang af RX Vega grafikkortet. Vi er nu klar til at vise resultetet frem, og om der er noget at hente med officielle drivers installeret på RX Vega fra AMD.

Tilbage i midten af august landede AMDs nyeste skud på stammen inden for grafikkort, da deres længe ventede AMD RX Vega grafikkort kom på markedet. Vi sendte grafikkortet gennem en kærlig behandling, men hele proceduren var lavet med en beta driver, som forvoldte lidt problemer - specielt i forhold til at teste AMD RX Vega overclocking.

Derfor lovede vi at komme retur til grafikkortet, når der var kommet en ordentlig driver lanceret, så RX Vega kunne få en fair gennemgang på den front. Efter omkring seks uger på markede, er der kommet nye drivers til RX Vega 64 grafikkortet, som jeg testede tidligere, og jeg smed derfor kortet i testmaskinen igen, og gav den en ny omgang.



Se med på YouTube, hvordan det udspillede sig.







Det var bestemt ikke fryd og gammen hele vejen igennem i den nye test. På den alm. ydelse, var der ingen fremgang at spore med de nye drivers installeret, men det havde jeg ret beset heller ikke forventet efter så kort tid. Efter sigende, havde AMD også gjort meget for at optimere driverne fra starten af, så altså ikke nogen breaking news i første omgang.



Overclocking var uden tvivl området vi havde set frem til at teste af med de nye drivers, og her var resultatet også noget blandet. Positivt på den ene side, da overclocking nu så ud til at virke med et grafikkort, der rent faktisk registrerede de ændringer jeg lavede undervejs. Desværre også negativt, da vores test grafikkort tilsyneladende var en taber i chip lotteriet, og toppede med 5% overclocking. Det var dog mest på papiret, da kortet hårdnakket nægtede at booste til mere end det gjorde af sig selv i Turbo Mode. Så altså reelt set ikke et overclock, der kastede noget af sig.



Jeg har dog set andre tests af RX Vega, der har fået deres grafikkort væsentligt højere op, så jeg må nok bare erkende, at vores var en taber på den front. Det er nu engang en af de ting, man ikke kan gøre så meget ved, når man kaster sig over overclocking. Så hvis man er heldigere i chip lotteriet end vi har været, så er det meget muligt, at få en del bedre resultater end vores bød på.



AMD har som sagt stadig flyttet sig en del, men ikke væltet Nvidia af pinden. I visse spil og opløsninger, slår RX Vega 64 GTX1080 kortet, men generelt er Nvidia en smule foran her, men spændet er dog efterhånden forsvindende lille.

Som et stort lyspunkt er grafikkortene nu blevet tilgængelige, og vi er på de Europæiske marked ikke helt ramt af forhøjede priser, som vi ser mange andre steder, og det betyder, at man nu kan få et RX Vega 64 kort i standard udgaven, som det vi har haft til test, til under 4000 kr. og så er det faktisk pludseligt en værdig modstander til GTX1080 kortet.



Fremadrettet bliver det så spændende at se, hvordan AIB kortene klarer si,g og ikke mindst, hvilket prisleje de ender i. Som jeg var inde på i den fulde anmeldelse, synes jeg, at der er en del spændende ting bygget ind i de nye Vega kort. Nu vil fremtiden så vise, om AMD får held med at få deres partnere og spilproducenterne til også at udnytte tingene, for hvis det er tilfældet, kan der være mere at hente i Vega.