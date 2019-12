AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-12-04 05:40:00

Battlefield V RTX test - Lækkert nyt eller partykiller?!

RTX og Ray Tracing var blandt de store salgspunkter, da Nvidias nye grafikkort blev lanceret. Da RTX og Ray Tracing så dagens lys, havde vi ingen spil på markedet med understøttelse for teknologien, men det blev der med frigivelse af Battlefield V lavet om på. Vi sætter RTX og Ray Tracing under luppen.

Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden NVIDIAs nye RTX serie landede i hænderne på os, og endnu længere siden, Nvidia lovede en revolutionerende nyt grafikteknologi med real time ray tracing.



Det et er først for nyligt vi fik muligheden for at teste real time ray tracing gennem Battlefield V. Der har simpelthen ikke været muligheder for at teste det på et tidligere stadie, da der ikke har været spil der understøttede det på trods af flere store spiludviklere viste demoer frem sammen med NVIDIA forud for officiel launch.

HUSK at deltage i vores KÆMPE Advents giveaway HER



Det har nu ændret sig, og det nye Battlefield 5 er det første og pt. stadig eneste spil, der understøtter Ray Tracing.



Se med i vores videogennemgang på vores YouTube kanal.

Spoileralert: Det er en længere video end normalt!

Læs også NVIDIA RTX Series Architecture