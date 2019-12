AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-12-12 09:21:00

Battlefield V UPDATE - Vi tester RTX IGEN!

Som det så ofte sker, når vi laver benchmarks, kommer der opdateringer som kan ændre resultaterne. Det er sket nu med både nye drivere OG en opdatering til Battlefield V. Den nye driver og spilopdatering, skulle få op imod 50 % bedre performance i Battlefield V. Vi tester af hvorvidt løfterne holder stik.

Der gik ikke langt tid efter vi havde frigivet vores Battlefield V RTX test - Lækkert nyt eller partykiller, og gennemgang af RTX funktionaliteten i Battlefield V på vores YouTube kanal, før der både var en ny NVIDIA driver OG et stor opdatering til Battlefield 5 klar til download.

Læs også NVIDIA forbedrer DXR Ray Tracing performance i Battlefield V med op til 50 %



Dice/EA og NVIDIA lovede via den optimerede driver op til 50% forbedring i RTX ydelsen, og påstanden følte vi os nødsaget til at udfordre gennem en række nye benchmarks i Battlefield V.

Nedenstående video gennemgår hele processen, og ender med at samle op på de endelige resultater. Er der 50 % bedre performance at hente i spilopdateringen til Battlefield V sammen med den nye driver. Få svaret herunder.

Hvis I vil se den samlede anmeldelse af det Aorus RTX 2080Ti Xtreme kort som jeg har brugt til min RTX test i Battlefield V kan I finde anmeldelsen af den lige her.

Husk også at vi har sparket gang i vores store julekonkurrence her på Tweak, og i år er der endnu fede præmiere end sidste år. I kan stadig nå at deltage i nden Advent ved at svinge forbi konkurrencesiden.

Tweak Julekonkurrence 2018 - DEL 2