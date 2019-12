AUTHOR :

Computex 2019: ASRock teaser med Radeon RX 5700 Navi series?

Fra ret uventet kant, har ASRock fremvist sine egne grafikkortkoncepter på Computex. Sammen med mange high-end AMD X570 bundkort, viser ASRock nu også to konceptkort frem, som endnu ikke er navngivet officielt.

Men det er tydelige indikationer om, at ASRock vil blande sig på markedet med designs til Navi grafikkort.



AMD bekræftede, at Radeon RX 5000 serien vil begynde med RX 5700 SKU'er, og disse skal i butikkerne i juli. Computex er den perfekte mulighed for at præsentere sådanne brugerdefinerede designs, som ASRock bringer for dagen, og vi håber på at få samples ud til test efterfølgende.



De to fremviste grafikkort er med tredobbelt slot design og de mangler blandt andet DVI display stik.



Et kig på PCB’et antyder et anderledes design end vi ser på AMD referencen, og potentielt et engineering board.

I så fald det er et custom design, satser ASRock stort i deres første Navi release på grafikkort området.

Kilde & Billeder

Hwbattle, TechPowerUP