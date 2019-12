AUTHOR : Kenneth Johansen

Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme

NVIDIA’s nye GeForce RTX 2080 TI-grafikkort er på nuværende tidspunkt toppen af poppen rent performancemæssigt, og siden lanceringen, er markedet blevet oversvømmet med GeForce RTX 2080 (Ti) i alle afskygninger. I dag tager vi et kig på på en custom variation af RTX 2080Ti fra Aorus med AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G.

Som vi indledende startede med at skrive, så er RTX 2080 Ti kortene pt. de kraftigste kort til gaming på markedet, og med custom variationer, som den vi ser på i dag, forsøger producenterne at klemme de sidste Mhz ud af et i forvejen super trimmet grafikkort. Det sker typisk gennem specielle køleløsninger og fabriksoverclocking, som skal sende NVIDIA’s nye GeForce RTX 2080 (Ti) et gear eller to op i performance.

Se med på vores YouTube kanal, når vi udsætter AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G for en tur gennem testbænken på Tweak.dk

Når man ser RTX 2080Ti XTREME grafikkortet fra Aorus, er der ingen tvivl om, at der er blevet gjort en del ud af kortet for at rykke give afstand til Founders Edition kortene. Gigabyte har lagt sig i selen med Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme 11G, og det adskiller sig bestemt fra andre GeForce RTX 2080 Ti kort på markedet.

Det mest iøjnefaldende er den meget futuristisk designet Windforce Stack 3X køleløsning, som Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme 11G er udstyret med.



Som navnet også antyder er der tre blæsere men i et ret specielt design, hvor den midterste fysisk er placeret under de to andre.



De er alle tre 100mm blæsere, men designet åbner for muligheden for de fylder mindre på fronten og skal ifølge Aorus, sikre bedre dækning og op til to gange bedre airflow. Den midterste blæser kører også modsat de to andre, hvilket skulle sikre mindre turbulens i luftstrømmen, som så skulle blive mere effektiv.

Under blæserne finder vi en ret massiv stak kølefinner kombineret med syv heatpipes med direkte kontakt til både GPU chippen og VRM delene på kortet. Hele kortet kommer ind med en samlet vægt på lige under 1500 gram, så altså lidt af en sværvægter.

Som en bonus til at håndtere vægten, får man en lille støttefod med, som kan bruges til at afhjælpe vægten lidt, hvis det tunge grafikkort ender med at hænge lidt, når det er installeret. Fin lille detalje, og den er lækkert udført og kan tilpasses i størrelsen.

På bagsiden af Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme 11G, får man en ret afdæmpet sort metal backplate, hvor det afdæmpede look ret hurtigt bliver brudt af et Aorus logo, som selvfølgelig er oplyst af tidens trend, RGB LED lys.



Samme RGB-lys finder vi på logoet på siden af kortet samt logoet ved blæserne og blæserne. Producenten har dog været ude med den kreative pensel. Der er simpelthen en indbygget RGB LED diode i en af blæser bladene på hver blæser. Det giver et ret specielt look, som jeg i hvert fald ikke har set på et grafikkort før.

Det hele kan indstilles igennem softwaren til kortet, og fungerer faktisk overraskende godt og giver noget vilde effekter på trods af der kun er 1 LED pr. blæser. Det er lidt svært at gengive nøjagtigt på billeder på grund af lukkerhastigheden på kameraet, og det ser mere sammenhængende ud i virkeligheden end jeg kan fange det med kameraet.

Dette sammen med det aggressive look på skjoldet omkring blæserne, betyder nok, at kortet er af den type man enten elsker eller hader. Der er i hvert fald gået all in på designet, og personligt synes jeg måske det er lidt i overkanten, men personlig smag variere naturligvis.



På spec siden lander AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G med en annonceret boost clock på 1770 MHz, så altså 225Mhz over hvad Nvidia angiver i deres standard specifikationer.



Vi får 11264 MB GDDR6 på en 352 bits hukommelsesbus, hvilket kan sparke 616 GB data igennem i sekundet, så en memory bandwidth fra øverste hylde.

I modsætning til mange andre RTX 2080Ti på markedet, kommer Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme 11G “kun” med to otte pins stik til strømmen og her er “kun” i anførselstegn, da det burde være mere end rigeligt.



Af tilslutningerne GeForce RTX 2080 Ti Xtreme 11G tilbyder producenten lidt ekstra krydderier i modsætning til standard konfigurationen. Normalt ser man fem outputs med tre Displayport, en enkelt HDMI og et USB Type C som blev tilføjet med RTX serien. Her får vi dog i alt syv outputs med tre Displayport, tre HDMI og USB Type C.

Krøllen er dog de ikke allesammen kan bruges på en gang. Man kan vælge enten at køre med tre Displayport og en HDMI, eller omvendt med tre HDMI og en enkelt Display port. Begge konfigurationerne fungerer sammen med USB Type C stikket.



Det er en god bonus, og giver muligheden for noget mere fleksibilitet i forhold til sine tilslutninger, uden at skulle ud og have fat i adapterstik baseret på hvad man evt. skal have tilsluttet.

Kortet er naturligvis også blevet testet grundigt. Spring forbi vores video på YouTube for at se gennemgangen af resultaterne.



Resultaterne viser os helt tydeligt den kraft der ligger i RTX 2080Ti og TU102 chippen det er bygget over.



I forhold til temperaturer på Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme 11G, så toppede vi med 72 grader under load med blæseren kørende på standardindstillingerne. Det er en fornuftig temperatur, men grafikkortet fra Aorus er bestemt ikke stille under load, og larmer tydeligt mere end f.eks. MSI Gaming X Trio køleløsningen på deres kort i samme klasse.

Skruer man op for blæserhastigheden, kan temperaturen holdes omkring 65 grader, og der kan klemmes lidt bedre boost hastigheder ud af grafikkortet. Modsat forhøjer dette støjniveauet så meget, at man skal have et godt headset for at holde larmen ude, og det er ikke det værd i min bog.



En af de ting der fyldte mest under lanceringen af de nye RTX grafikkort, var tilføjelsen af Ray Tracing teknologien. Den nye teknologi skulle skubbe til vores oplevelse af spil og specielt refleksioner og lys, og det var det som skulle retfærdiggøre den høje pris RTX grafikkortet kom på markedet med.



Den del vil vi ikke komme ind på i denne anmeldelse, da vi har holdt det til en separat video, som I kan se hvis I følger linket lige her under.



Som RTX fungerer ligenu, så er der for mig at se ikke den store grund til at inkludere det som en fast del af anmeldelserne, da det simpelthen ikke er godt eller bredt nok implementeret til at tilføre ret meget værdi.

Konklusion:

Hvis man vil være sikker på at kunne spille ved 60 FPS, eller mere, i næsten alle de nyeste titler ved 4K med højeste indstillinger, så er det ikke til at komme uden om RTX 2080Ti kort, som det vi har kigget på fra Aorus i dag. Det yder super solidt og giver fantastiske resultater i alle de testede spil, og vinder over alle i sammenligningen.

Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme 11G sælges pt. med et prisskilt på 11.000 kr. Det er en pris, som vi har svært ved at retfærdiggøre for andre end de mest hardcore gamere derude. Ja, det er et af de bedste grafikkort på markedet, og en visuel lille perle, hvis man er til flashy RGB LED lys, men sammenholder man pris og ydelse med nogle af de andre kort i testen, så er der en del mere værdi at hente ved at købe nogle af de mindre kort.



GTX 1080Ti kort kan stadig findes nye til omkring halv pris, og et RTX 2080, som ikke er langt bagefter performancemæssigt, koster adskillige tusinde kroner mindre en Ti versionen. Pris til ydelse, giver det i vores bog ikke mening at bruge SÅ mange ekstra penge på det relativt lille ydelsesspring. Medmindre man bare SKAL have det bedste af det bedste. Prisen er dog i sidste ende mere Nvidias skyld end det er Aorus.

Vi ender ud med følgende:

Godt:

Ydelse der slår de meste

Anderledes og unikt look

Lækker fleksibilitet med yderligere udgange

Skidt:

Prisen

Larmer mere end andre kort i den prisklasse

Man betaler for RTX funktioner, der stadig er meget niche