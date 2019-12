AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-27 14:54:11

Her er MSI RTX 2080 Ti: Lightning 10th Anniversary Edition grafikortet

Redaktionen hos TechPowerUp har formået at opsnuse billeder af kommende RTX 2080 Ti Lightning i 10 års jubilæumudgaven.

Sammenlignet med den version vi testede for nogle måneder siden, er ingen drastiske designændringer kommet til. Vanen tro, bygges RTX 2080 Ti Lightning med cherry picked produkter, hvor især GPU er håndplukket for at kunne tilbyde de bedste frekvenser og have bedst tænkelige overclockingspotentiale.



Designet har dog fået et mindre tvist, da den sorte og guldklædning er blev erstattet med sort og sølv i stedet.

Sidste RTX 2080 Ti Lighning:

RTX 2080 Ti Lightning anno 2019:



Kortet er stort set et TRIPLE-fan design, hvilket betyder TRIPLE-slot og TRIPLE-8pin-powered grafikkort, hvor målet uomtvisteligt er entusiaster. MSI har føjet en OLED-skærm til, som kan vise realtidsdata eller en animeret GIF.



Frekvenser, prissætningen og udgivelsesdatoen er stadig ukendt.



Kilde & Billeder

TechPowerUp