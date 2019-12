AUTHOR : Kenneth

PUBLISHED : 2017-11-10 13:02:00

MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G - Et nyt medlem i den grønne familie

Nvidia tog fusen på en stor del af brugerne, da de overraskede med NVIDIA GTX1070 Ti udvidelsen til deres familie. Nu er grafikkortet landet i en udgavde fra populære MSI, og vi ser på hvordan det klarer sig i segmentet lige under GTX 1080 grafikkortet.

Vi har sagt det før og vi gør det gladeligt igen, 2017 har været et hektisk år i forhold til nye hardware lanceringer, og selv om vi er ved at nærme os slutspurten af året, så kan der stadig komme overraskelser. En af dem er det grafikkort vi har set på i denne test. Det er nemlig nyeste GTX 1070ti grafikkort fra MSI.

Se med på YouTube, når vi kigger nærmere på kortet fra MSI, men også på nogen af de ting der foregår bag scenen hos Nvidia.







Frigivelsen af det nye GTX 1070 Ti, udvider dermed grafikorts-familien hos NVIDIA, og denne gang, på papiret, medfølger der nogle aspekter, som vi synes er en anelse problematiske. Op til lanceringen har der været rygter om, at 1070 Ti kortene ikke kunne overclockes, og det skabte naturligvis en del røre i andedammen.



Det er dog nu blevet lagt i graven, i hvert fald delvist. De nye grafikkort, kan godt overclockes, men vi skal selv stå for det. NVIDIAia har nemlig skærpet kravende til AIB partnerne som f.eks. MSI. Når MSI laver et custom kort, så skal det forbi hos NVIDIA til kontrol, og skal overholde en række krav til hvor meget strøm grafikkortet bruger, hvor meget varme det genererer osv. Hvis ikke kortet overholder den liste af krav, er det tilbage til tegnebordet for MSI. Det kan altså ende med at begrænse, hvor meget partnerne kan klemme ud på grafikkortet, når det handler om performance på GPU'en.



Med 1070ti er disse krav nu tilsyneladende strammet endnu mere, så nu er vi endt der, hvor AIB kortene ikke længere må sendes på markedet med en fabriksoverclocket BIOS. Dvs. at alle 1070ti kort på markedet sendes ud med den samme standard clock hastigheder, som NVIDIA's egne Founders Edition grafikkkort.

Det er også derfor, at GTX 1070 Ti fra MSI kun findes i en udgave i deres gaming serie, i modsætning til før, hvor de f.eks. havde en Gaming, Gaming X samt Gaming Z med forskellige clockhastigheder. MSI har andre GTX1070 Ti grafikkort, hvis man bevæger sig over i deres Aero, Duke eller Armor serier, men der også kun i enkelt version, og alle sammen med de samme clock hastigheder. Så den eneste forskel er køleren og udseendet.



Vi eg synes personligt det er en trist udvikling, da det giver mindre udvalg for os forbrugere at vælge imellem, men det motiverer heller ikke ligefrem producenterne til at presse udviklingen, hvis de bliver bundet på hænder og fødder af NVIDIA. Så vi håber det ikke er en udvikling der fortsætter.



Men når det er sagt, så kan vi stadig selv manuelt overclocke grafikkortet, og det ser vi naturligvis også på i testen af GTX 1070ti Gaming 8G fra MSI.

Det er endnu engang et grafikkort i MSI’s sædvanlige sort/røde gaming serie med det velkendte design, som de har haft et godt stykke tid. Grafikkortet kommer med MSI’s Twin Frozer seks køler med to af deres Torx 2 blæsere. Blæserne starter først med at køre ved temperaturer over 60 grader, så der er god mulighed for et helt lydløst kort ved lav til medium belastning.



GTX 1070ti Gaming 8G fra MSI kræver at du har et seks pins og et otte pins stik i overskud til at forsyne dyret med strøm.

Tilslutningerne giver os tre Display Port 1.4, en HDMI 2.0 og en DVI port, så helt standard på den front.



Der findes to lyszoner med den ene på siden med et MSI dragon logo, hvor vi kan ændre farverne, og den anden omkring den ene blæser, hvor der kun er mulighed for rødt lys.

Bagsiden er stilfuldt iklædt en sort bagplade med et MSI dragen der pryder, og som ikke stikker for meget ud, og som er blevet nægtet RGB LED lys.



En tand dybere på de tekniske specifikationer, får vi et grafikkort med GP104-300 chip og 2432 CUDA Cores og en base clock på 1607 MHz, og boost på 1683 MHz, og det kommer sammen med 8GB GDDR5 RAM.

Så alt i alt får vi en kort der ligger RET tæt på GTX1080 grafikkortet bortset fra lidt mindre CUDA cores, de billigere GDDR5 RAM i stedet for GDDR5X, som vi ser på GTX1080, og en smule lavere boost clock. På papiret har GTX 1070ti Gaming 8G fra MSI faktisk en del mere til fælles med 1080 kortet end det alm. 1070.



Når alt det er sagt, så er det jo naturligvis ikke noget der skal afholde os fra at teste GTX 1070ti Gaming 8G fra MSI, for det kan jo være det hele giver meget mere mening når vi har nogle benchmark resultater at hænge det hele op på.



Hop ind på YouTube HER og se, når vi gennemgår resultaterne fra både benchmarks og overclocking.

Pris:

PRIS: 4219 i skrivende stund

Konklusion:



Som jeg sagde til at starte med, så kom GTX 1070 Ti Gaming 8G fra MSI ret meget ind fra siden som en overraskelse for de fleste. Vi kan ærligt talt ikke se meningen med dette release. Det er bestemt ikke MSI der har kludret i det, da de har lavet et lækkert grafikkort baseret på GTX1070ti chippen fra NVIDIA . Der er ingen tvivl om at det yder fint, og man sagtens kan være med i de fleste moderne spil uden problemer, og hvis man holder sig til 1080 eller 1440, så æder man sig igennem alt.



Prisen på GTX 1070ti Gaming 8G fra MSI rammer lige omkring 4300 kroner, hvilket i og for sig er en fin pris, men for sølle 300 kroner mere, kan man få sig et GTX1080 kort, og når forskellen er så lille, så ser vi altså kun dem på en ULTRA stramt budget vælge 1070 Ti over et 1080, som trods alt vil give bedre resultater. Vi forestiller os GTX1070ti vil for tæt på skyggen af storebror GTX1080.

Et rigtigt fint grafikkort, som dog ligger alt for tæt på de andre kort i rækken.





Vi ender på en score på 7 for et godt resultat, men en underlig placering i markedet.

Godt:

God ydelse

Fornuftige temperaturer

God overclocking

Knap så godt:

Prisen ligger alt for tæt på det kraftigere GTX1080 kort

Gammel design