MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio Overclocking

Listen over testede GeForce RTX 20xx kort her på redaktionen vokser allerede støt, da vi indtil videre er igennem tre af slagsen, og der er flere på vej ind. Men midt i alt det sjove skal vi selvfølgelig også kigge lidt på overclocking af det allerede testede MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio grafikkort.

CORE CLOCKS: 1755 MHz / 1350 MHz

MEMORY CLOCK SPEED: 7000 MHz

MEMORY: 11GB GDDR6

MEMORY BUS: 352-bit

På papiret kommer GeForce RTX 2080 Ti med en base clock på 1350 MHz og en boost clock på 1755 MHz. Men det kan selvfølgelig ikke komme bag på nogen efterhånden, at MSI har lavet sin egen profil, der leverer højere performance med MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio. Vi ser nemlig en base clock på 1350 MHz og en boost clock på 1940 MHz, når kortet bliver presset til det ypperste. Det skyldes blandt andet også MSI's egen GPU Boost 4.0 teknologi, som selv presser kortet til det yderste i forhold til, hvad kortets kølerløsning tillader.



Med alt det i mente forventer jeg faktisk ikke som sådan, at jeg kan presse flere 100 MHz ekstra ind på kernen, men jeg har en forhåbning om, at kortet tillader mig at overclocke dets GDDR6 VRAM til noget bedre end de samlede 7000 MHz.

Afterburner er MSI's egen overclocking software til grafikkort. Vi bruger den nyeste version, men på nuværende tidspunkt er 2080 Ti kortenes core voltage låst, så vi altså ikke kan sende yderligere strøm igennem kortet endnu. Jeg har sat Power Limit til 110%, så kortet automatisk kan hæve TDP med 10%, når vi overclocker.

Ganske som jeg havde håbet, så tillader MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio kortet ikke ret meget mere juice på GPU kernen, da kortet allerede booster til over 1900 MHz i forhold til de 1755 MHz, som NVIDIAs reference kort er specificeret til at levere. Men det lykkedes mig stadig at klemme 65 MHz yderligere ud af kortet, og det spikede på en boost clock frekvens, der hedder 2040 MHz, mens det generelt holdte sig til at køre 2010 MHz.



Hvad angår kortets GDDR6 VRAM, så piller kortets BIOS ikke automatisk ved noget her, og derfor kunne jeg uden problemer klemme yderligere 1000 MHz ind her, der fordelt over kortets samlede RAM mængde er knap 91 MHz mere på 1 GB RAM.

GPU Overclock: +65 MHz

GDDR6 VRAM Overclock: +1000 MHz

Her kan vi se de samlede specifikationer på MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio kortet, ligesom vi kan se, at der er skruet op for power limit, så kortets overclock ikke bliver belastet af mangel på strøm.

Som vi kan se, så makser MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio kortets dets power limit helt ud under benchmarking. På toppen har vi ramt en power limit på 110,6%, der er 30,6 watt mere end de i forvejen specificerede 300 watt TDP.

Under test af overclocking er der anvendt samme principper som i testen af MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio kortet, hvor jeg har deaktiveret seks af min i9-7900X' samlede 10 kerner og overclocket de resterende fire kerner til 4 GHz, så CPU'en ikke risikerer at blive en flaskehals grundet en lavere clock frekvens end så mange andre mere forbruger relaterede gaming processorer.

I The Witcher 3 - Wild Hunt ser vi en lille performance forbedring på 9,7% i 1440p gaming og 5,8% i 2160p gaming. Et fint lille overskud i et spil, hvor vi i forvejen får rigeligt med frames til en flydende spiloplevelse.

I Far Cry 5 er vores performance forbedring ikke så stor igen, og her leverer kortet i 1440p en forbedring på 2,5%, mens vi i 2160p får 3% forbedring at se.

I Tomb Raider har vi igen æren af et moderat performanceboost, hvor vi i 1440p får en stigning på 6%, mens vi i 2160p får en stigning på 8,1%.

Deus Ex Mankind Divided fortsætter med at være en af de tunge herrer at slås med i benchmarks, og med et okay overclock fra MSI Afterburner ender vi med et performanceboost i 1440p på 6,3%, mens vi i 2160p får et boost på 8%.

I Overwatch er det kun 2160p, der er interessant i denne omgang, da spillet simpelthen har en frame cap på 300 FPS, og derfor var vi allerede makset ud uden overclock i 1440p. I 2160p ser vi en forbedring på 28%. Her ser man et spil, der ikke kræver så meget af et overclock, før det booster voldsomt meget i forhold til mindre krævende spil.

Generelt har vores overclock givet okay performanceboost i diverse spil, selvom nogle spil udnytter overclocket bedre end andre. Hvis man sidder med en 1440p skærm med mange Hz, og man gerne vil have nogle ekstra frames ud af kortet, så er der noget at hente her.

3DMark Time Spy bakker også vores resultater fra spilverdenen ganske fint på, når vi ender med et performanceboost på 6,3%.

3DMark Firestrike Ultra er heller ingen undtagelse. Her får vi et performance boost på 7%.

I Superposition Benchmark får vi i 1080p Extreme Benchmark et fint boost på 7,2%, mens vi i 4K Optimized benchmark ser et boost på 7,9%.

Alt i alt skal man gøre op med sig selv, om man er interesseret i at presse sit MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio yderligere, da det med MSI's OC presets fra fabrikken allerede bliver presset hårdt i forhold til NVIDIAs reference presets. Det kan give de sidste frames, som man synes, at man mangler til sin skærm, men det kommer også med en pris i form af ekstra watts, der skal trækkes igennem kortet, og højere temperaturer. Kortet gik fra 77 grader celcius i MSI's egne presets under fuld load til 82 grader under fuld load med mine custom presets.



Men konklusionen her i dag er, at selvom MSI presser kortet hårdt fra fabrikken, så gemmer der sig faktisk stadig mere power under motorhjelmen, hvis man er interesseret i at klemme det ud af det. Hvis vi så kunne få lov til at give GPU kernen noget mere voltage at leve af, så kunne det måske være, at vi kunne presse kernen med lidt flere MHz.

Godt:

Trods heftigt OC fra fabrikken gemmer kortet stadig på mere

Giver et fint performance boost på 7-8% i de fleste spil

Kortet larmer ikke voldsomt meget mere trods den ekstra varme

Knapt så godt:

Temperaturen stiger alligevel noget for de ekstra frames