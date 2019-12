AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-30 10:12:01

NVIDIA GeForce RTX 2060 pris og performance lækket

I går omtalte vi ”Billeder af NVIDIA GeForce RTX 2060 reference model med dual fan køler & 8-pin connector”, og nu er der kommet flere informationer til.

I går omtalte vi ”Billeder af NVIDIA GeForce RTX 2060 reference model med dual fan køler & 8-pin connector”, og nu er der kommet flere informationer til.



Denne gang omhandler det NVIDIA GeForce RTX 2060 pris og performance, som Videocardz vedhæfter teksten ”We can now confirm” som inkluderer NVIDIA GeForce RTX 2060 lanceres til en pris på $349 US fra 15 januar 2019.



60 FPS med RTX & DLSS enabled @ 1080p



Holder datoen stik, er der under en måned til officiel lancering af NVIDIA GeForce RTX 2060. Som tidligere omtalt, er 2060 NVIDIAs nye entry level Turing Ray Tracing GPU, som skal sætte sit aftryk på mainstream markedet med især fokus på 1080p HD opløsninger. NVIDIA GeForce RTX 2060 pris og nedenstående performancetal fra Videocardz, så får vi altså tilbudt 1080P/60 FPS Ray-Tracing, som gør GeForce RTX 2060 hurtigere end nuværende 1070 TI.



Rygtebørsen har i flere tilfælde omtalt RTX 2060 frigives i to forskellige varianter, hvor den billigste vil koste $299 US.



GeForce RTX 2060 specifikationer



Som forventet bygges RTX 2060 grafikkortet med TU106 GPU core, og en neddroslet version af RTX 2070, featuring 1920 CUDA cores, 240 Tensor Cores, 30 RT cores, 120 TMUs samt 48 ROPs. Grafikkortet kommer med clockhastigheder på 1365 MHz (Base) og 1680 MHz (Boost). Dette giver samlet op til 6,5 TFLOPs Compute performance.



Kigger vi nærmere på tallene fra Videocardz og performance i 1440p, er RTX 2060 foran eller matchende med GTX 1070 Ti i 15 forskellige AAA titler, og 2060 nærmer sig også GTX 1080 i flere spil.

Sammenligner vi med GTX 1060 and GTX 1070, løber RTX 2060 med en klar sejr.



GeForce RTX 2060 kommer altså med en pris på $349 US, som forventes at være på custom modellerne. 7 januar 2019 præsenteres GeForce RTX 2060, og fra 15 januar 2019 skulle de ramme butikkerne bundled med udvalgte AAA titler som Battlefield V eller Anthem.



Vi følger op når der er nyt.



Billeder & Kilde

Videocardz, NVIDIA