PUBLISHED : 2018-11-16 11:27:39

Nvidia bekræfter RTX 2080 Ti bugs i deres første batch

Via forums.geforce.com, har Nvidia adresseret og bekræftet problemer med nogle af deres RTX 2080 Ti i de første forsendelser.

Klagerne har tårnet sig op for Nvidias nye RTX 2080 Ti flagskib, og i sådan grad, at producenten nu er kommet med et officielt statement. Ifølge Nvidia er problemet minimalt, og noget de på nuværende tidspunkt arbejder på at forbedre. Det er især problemer forbundet med RTX 2080 Ti Founders Edition, og dem omtaler Nvidia som "limited test escapes".



Problemerne resulterer i crashes og artifacts og sågar grafikkort som sender RTX 2080 Ti Founders Edition helt i tovene, og må erstattes. Der er ikke kommenteret på eventuelle problemer med RTX 2080 Ti AIC kort, så her må man formodes problemerne er ikke eksisterende.



Der er ikke frigivet officielle RMA tal fra Nvidia, så en konkret fejlrate er ikke mulig at kommentere på.



