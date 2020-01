AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-26 11:57:25

Nvidia har ansøgt om trademarks for 3080, 4080 og 5080

Der er ingen tvivl at Nvidia håber at holde AMD fra deres branding nummerering, og her bliver tidlige tradsmarks blandt andet kørt i spil.

Der er ingen tvivl om at Nvidia håber at holde AMD fra deres branding nummerering, og her bliver tidlige tradsmarks blandt andet kørt i spil. Det handler om branding nummerering af 3080, 4080 og 5080, som NVIDIA via euipo.europa.eu, har søgt patent på, hvilket tyder på, at de forsøg at reservere tallene til egen produktion.



Netop nummeringen, er næsten endt ud i en konkurrence strategi mellem AMD og NVIDIA, hvor vi senest ser et forsøg på at stoppe AMD i at inddrage RX 30xx branding til deres Navi.



I løbet af de sidste par år har AMD udviklet en sand forkærlighed for at efterligne Intels brandingnomenklatur med sine Ryzen processorer og chipsæt, og udenlandske medier har flere gange omtalt, at AMD anvendte en lignende taktik med Nvidia’s RTX 20xx-serien og sin egen RX 30xx branding.



Det ser ud til at Nvidia ikke tager nogen chancer, og vælger at bevare branding for sine Turing efterfølgere. Branding er vigtigt, og AMD har været alt andet end i overensstemmelse med egen Radeon branding. Nvidia er heller ikke uskyldig her, og svingende fra den genkendelige GTX til RTX.

Både Navi og Turing kort, der bruger en lignende branding, ville være forvirrende, især for den uinformerede køber, der vil være af den overbevisning, at højere tal svarer til bedre ydeevne.



Det er værd at bemærke, at mens Nvidia har indgivet trademark, stadig under revision af EU's Intellectual Property Office. Det er muligt, at tallene kan være for brede eller fælles for et varemærke, og dermed får en afvisning.



Kilde

euipo.europa.eu