PUBLISHED : 2018-12-10 08:33:52

Rygte: AMD Navi RX 3080 lanceres i andet kvartal. Skal konkurrere mod RTX 2080

Selvom ingen officielle udmeldinger er kommet fra AMD lejren, planlægger AMD ifølge jungletrommerne deres kommende RX 3000 Series - 7nm baseret grafikkort med Navi 10 GPU. Nye informationer omtaler et potentielt release til sommer, og målet er uden tvivl at kunne matche og konkurrere mod NVIDIA’s RTX.



I sidste uge omtalte vi AMD Navi RX 3080, 3070 & 3060 specifikationer og priser lækket, som omhandlede ti forskellige 7nm Ryzen 3000 series processorer, herunder en 16 core, 5.1 GHz monster chip, og tre forskellige Navi baseret 7nm RX 3000 series grafikkort. Her gættede flere udenlandske medier på CES 2019 skulle være udstillingsvindue og performance i klasse med RTX 2070 men til halvdelen af prisen på RTX 2070.



Modsat seneste informationer fra AdoredTV, kommer de denne gang fra mere velkendte græsgange. overclock3d redaktionen melder dermed sin ankomst på rygtebørsen, som spottede informationerne om AMD Navi RX 3080 via Chiphell forums. Da vi stadig er på rygteplan, anbefaler vi et vist forbehold på validiteten.



Navi 10 – lavt strømforbrug, high-end performance, uden Ray Tracing



AMD vil uden tvivl gøre alt der står i deres magt for at presse NVIDIA og deres RTX serie, og her kunne RX 3080 med en Navi 10 godt være udset til at dyste om high end brugerne. Spørgsmålet er så bare, om et 3080 med en Navi 10 men uden Ray Tracing kan tage kampen op med den stærkeste dreng i klassen?



Vi holder øjne og ører ude, når vi drager mod det forjættede CES 2019 land om en lille månedstid.

Overclock3d