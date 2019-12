AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-23 20:11:20

Rygte: NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q performance lækket

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q performance lækket – hurtigere end Desktop version af Radeon RX Vega 64.

NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q performance lækket – hurtigere end Desktop version af Radeon RX Vega 64. Rygterne tager fart, og selv med en solid portion forbehold på resultaterne, ser fremtiden lys ud for det kommende NVIDIA Max-Q designet GeForce RTX 2070 grafikkort.



Resultaterne minder meget om tidligere leaks på de nye mobile GeForce RTX 20 Max-Q series chips med GDDR6 og Ray Tracing teknologi, som forventes præsenteret under CES 2019.



NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q bliver uden tvivl placeret i high-end gaming laptop segmentet, og vil finde en plads mellem mainstream GeForce RTX 2060 Max-Q og toppen af poppen, RTX 2080 Max-Q.

Tidligere informationer omtaler GeForce RTX 2070 Max-Q værende bygget med 2304 CUDA cores og en clockfrekvens på 1300 MHz. Hertil kommer 8 GB GDDR6 RAM.



Performanceresultaterne viser et snip fra Final Fantasy XV benchmark databasen (via TUM APISAK), og et yderst konkurrencedygtig mobile grafikkort i klasse med GeForce GTX 1080 og Radeon RX Vega 64.



NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q scorer 3080 point i Final Fantasy XV benchmark sammenlignet med 2919 til Radeon Vega Frontier Edition, 2895 points på Radeon RX Vega 64 og 2892 på GeForce GTX 1080.



Det kunne meget vel tyde på GeForce RTX 2060 Max-Q rammer i nærheden af GeForce GTX 1070, som basaltset er samme performance som Maxwell-baseret Titan X.



Det må hvor om alt betyde GeForce RTX 2080 Max-Q kommer, rent performancemæssigt, foran GeForce GTX 1080 Ti, som er NVIDIA’s tidligere flagskibs grafikkort.



Holder informationerne stik, vil det uden tvivl give fordel til NVIDIA’s dominans på den mobile front.

