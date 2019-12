AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-12-05 07:02:00

XFX Radeon RX 590 Fatboy

For nyligt blev AMD's seneste RX grafikkort sendt på markedet, og i den sammenhæng har vi allieret os med XFX, der har lånt os deres Radeon RX 590 Fatboy. Hvad det bringer med sig, finder vi ud af her i dag.

XFX har vi tidligere haft inde på redaktionen, selvom det faktisk er ved at være noget tid siden, at vi sidst har set noget til dem. Nu er det derimod blevet tid til, at vi skal se på dem igen. Vi skal nemlig se på deres XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB kort.

De tekniske specifikationer:

2304 Stream Processors

1580 MHz True Clock

1600 MHz OC+ Clock

8GB 256-Bit GDDR5

8000 MHz Effective Memory Clock

DX12 VR Ready

Double Dissipation

Dual BIOS

3xDP, HDMI og DVI

Technologies

AMD FreeSync™ 2 technology: Y

Radeon™ Chill: Y

ReLive Capture: Y

DirectX® 12: Y

Vulkan™: Y

AMD Virtual Super Resolution (VSR): Y

Radeon™ Software: Y

AMD CrossFire™ Technology: Y

AMD XConnect™ Ready: Y

AMD Eyefinity Technology: Y

OpenCL™ Support: Y

Polaris Architecture: Y

AMD LiquidVR™ technology: Y

Herover kan I se en præsentationsvideo for XFX Radeon RX 500 serien.

XFX Radeon RX 590 Fatboy kommer i en fin sort kasse med røde nuancer, der falder godt i stil med deres holdning til kun at lancere AMD kort og altså ikke deltage i NVIDIA lejren. Om man er fan af "Fatboy" navnet, kan en selv kun gisne om. Med i kassen finder vi de gængse brugsvejledninger og garantipapirer.

Derudover finder vi også to molex til PCIe strømtyve. Men det er på ingen måde noget, vi ville anbefale folk at bruge. En ordentlig strømforsyning er kernen i et godt forsynet system, og her kan det kun anbefales at investere i én, der har de fornødne strømstik med en fornuftigt certificering. På Tweak.dk redaktionen er vores testbænke udstyret med Seasonic Prime Platinum strømforsyninger.

Fatboy kortet kommer med to forskellige BIOS'er. Den ene er en Performance BIOS, hvor maksimal ydeevne og køling er i højsædet, mens den anden er en Quiet Lower RPM BIOS, der sigter efter lydsvaghed.

XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB kommer med et safirsort PCB, der i sig selv gør kortet lækkert at se på. Men derefter er jeg ikke helt så vild med valget af materialer på kortet. Plastikcoveret på fronten virker noget billigt produceret, og det fungerer bare ikke særlig godt i min optik. Kortet knirker og knager, hvis man vrider en lille smule i det, og det emmer ikke af kvalitet i min verden.

XFX Radeon RX 590 Fatboy er udstyret med 8 GB GDDR5 VRAM med en 256-bit memory bus. Derudover kan der nævnes 32 ROPs og 144 TMUs samt 2304 pixel shaders. Kortet er fra fabrikken clocket til 1580 MHz på chippen med en OC frekvens på 1600 MHz. De 8 GB GDDR5 RAM er clocket til 8000 MHz.

Hvad angår køleløsningen på XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB grafikkortet, så har XFX anvendt deres egne patenterede Dual Dissipation blæserløsning med to blæsere, som er individuelt styret af temperaturerne i både VRM og GPU chippen.

XFX har også inkorporeret Radeon Chill teknologien, der er en GPU strømstyring, som skruer op og ned for frames i et spil, når der er mere eller mindre behov for performance for at holde energiforbruget og ikke mindst varmeafviklingen nede.

XFX har udstyret køleløsningen med en stor heatsink med fire heatpipes, som har direkte forbindelse til RX 590 Fatboy kortets chip. Her kunne jeg godt have ønsket mig at se, at de pipes i toppen havde været nikkelbelagt.

På XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB grafikkortet har XFX også monteret en stor backplate, der er lavet med en del huller, som skal være med til at sikre en fornuftig varmeafvikling, hvis ens kabinet ellers er udstyret med et fornuftigt airflow.

Af tilslutningsmuligheder har XFX udstyret kortet med 3 DisplayPorte, en HDMI 2.0 port og underligt nok finder vi stadig en DVI port men ingen USB3.1 tilslutning, der efterhånden er ved at være en nødvendighed, når man samtidig også promoverer sit produkt som værende VR Ready?

Kortet er smidt på testbænken, og som den vågne læser nok vil bemærke, så er XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB ikke udstyret med nogen form for belysning udover et par blå dioder på bagsiden, som anviser, at kortet er udstyret korrekt med strøm.

Et XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB grafikkort skal selvfølgelig også have noget at leve af, og her skal der bruges et 8-pins PCIe strømstik samt et 6-pins. Lægger vi det sammen med PCIe soklens 75 watt, så har det en TDP på 300 watt, og XFX anbefaler et system med en 500 watt PSU.

Her springer det mig lidt i øjnene, at et RF 590 grafikkort kræver så meget strøm, som det gør. Jeg er selvfølgelig godt klar over, at det ikke trækker samtlige 300 watt, men det er stadig meget strøm, der skal til.

Setup

ASUS ROG Strix X299-E

Intel Core i9-7900X

32 GB 3200 MHz Crucial Ballistix DDR4 RAM

XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB

WD Black NVMe SSD 1 TB

Samsung EVO 860 500 GB SSD

Kingston A400 480 GB SSD

Seasonic Prime Platinum 750 watt strømforsyning

I testfasen har jeg deaktiveret 6 af min processors kerner. Derefter har jeg overclocket de resterende 4 kerner til 4 GHz for at undgå risikoen for en flaskehals på grund af i9-7900X' lavere clock frekvens end gaming relaterede processorer som eksempelvis i7-8700K

Testsoftware

The Witcher 3

Far Cry 5

Shadow of the Tomb Raider

Deus Ex Mankind Divided

Assassins Creed: Odyssey

3DMark Time Spy

3DMark Firestrike Ultra

Superposition Benchmark

The Witcher 3: Wild Hunt

1080p: 62 fps / 1440p: 42 fps / 2160p: 28 fps

Far Cry 5

1080p: 71 fps / 1440p: 55 fps / 2160p: 29 fps

Shadow of the Tomb Raider

1080p: 71 fps / 1440p: 49 fps / 2160p: 27 fps

Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex tabellen er blevet nulstillet, da der var problemer med mine tidligere benchmarks

1080p: 72 fps / 1440p: 46 fps / 2160p: 24 fps

Assassins Creed: Odyssey

Jeg har udskiftet Overwatch med Assassins Creed: Odyssey for at få en titel med ind i testfasen, der kræver lidt mere af ens GPU.

1080p: 73 fps / 1440p: 36 fps / 2160p: 22 fps

Hvis vi skal se på dagens resultater, så er formålet med XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB kortet, at det skal bruges til et 1080p system. Hvis man kan nøjes med ringere end Ultra settings, så kan man få nogen flere frames presset ud, og derved ville en 120- eller 144 Hz skærm ikke være umulig at trække i 1080p. Men alt over 1080p bliver enten med omkring 30 fps eller væsentligt nedsatte settings i forhold til eye candy.

3DMark Time Spy: 5276 point

3DMark Firestrike Ultra: 3658 point

Superposition Benchmark

1080p Extreme: 2845 point

4K Optimized: 3909 point

De syntetiske tests underbygger også det, som vi kunne konkludere ud fra vores spiltests. At der er tale om et entry level grafikkort, som skal bruges til det, som det er henvendt til. Nemlig til 1080p gaming.

Overclocking

Nu skal vi til at se på, hvordan XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB overclocker. XFX gør selv meget ud af at skilte med, at deres grafikkort er "XFX OC+ Capable", og generelt får man indtrykket af, at der skulle være fint med overhead til overclocking.

Overclocking settings

GPU OC Clock: +0 MHz

VRAM OC Clock: +200 MHz

Desværre viste det sig bare ikke at være tilfældet, og jeg kunne faktisk ikke engang klemme et fast OC på 1600 MHz ud af kortet, som XFX selv skriver som værende XFX Radeon RX 590 Fatboys OC+ clock frekvens. Konklusionen her bliver, at XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB overclocker mindre end tilfredsstillende. Det kunne gøres langt bedre.

1080p stock / oc: 62 / 67 fps

1440p stock / oc: 42 / 46 fps

2160p stock / oc: 29 / 31 fps

1080p stock / oc: 77 / 80 fps

1440p stock / oc: 55 / 58 fps

2160p stock / oc: 29 / 30 fps

1080p stock / oc: 71 / 74 fps

1440p stock / oc: 49 / 50 fps

2160p stock / oc: 27 / 29 fps

1080p stock / oc: 73 / 80 fps

1440p stock / oc: 46 / 52 fps

2160p stock / oc: 24 / 25 fps

1080p stock / oc: 47 / 49 fps

1440p stock / oc: 36 / 39 fps

2160p stock / oc: 22 / 25 fps

3DMark Time Spy stock / oc: 5276 / 5402 point

3DMark Firestrike Ultra stock / oc: 3658 / 3831 point

Superposition Benchmark

1080p Extreme stock / oc: 5276 / 5402 point

4K Optimized stock / oc: 3909 / 4101 point

Ganske som jeg havde forventet, så giver det beskedne overclock heller ikke en hel masse ekstra på testbænken, selvom resultatet i Deus Ex: Mankind Divided gav et lidt større udsving end de øvrige benchmarks. Men derudover var der ikke en masse at hente, og det kan ikke svare sig at overclocke kortets VRAM for de ekstra 2-5% yderligere performance, hvis man spørger mig.

Pris

I skrivende stund, den 3. december 2018, er XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB set med en pris på 2.295,00 kroner og opefter.

I kan læse om XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB på XFX' hjemmeside ved at klikke på banneret ovenfor.

Konklusion

Nu er vi jo kommet hele vejen rundt omkring XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB kortet, og vi er kommet til den del, hvor de mange indtryk fra dagens anmeldelse skal nedfældes.

Først og fremmest vil jeg skynde mig at sige, at XFX ikke ligefrem har imponeret mig med valget af materialer til Fatboy grafikkortet. Plastikcoveret på fronten virker meget billigt, og det knirker og knager, hvis man roder lidt med det. Det er slet ikke godt nok efter min mening uanset prisskiltet. Selve designet er som sådan fint nok, selvom jeg ikke rigtig kan drage en sammenhæng mellem det og navnet "Fatboy". Men ellers er det generelt stilrent, og det ser ganske pænt ud, når det er monteret. For mig er det ikke mindst fordi, at kortet ikke er udstyret med RGB, men når det så er sagt, så ved jeg også godt, at RGB (i det mindste et statisk lys af en slags) er noget, som mange vil se i dag.

Skal vi se lidt mere på det tekniske, så ved jeg heldigvis, at XFX' Dual Dissipation aldrig har svigtet, og det gjorde den heller ikke i dag. Kortet forholder sig ganske køligt, uanset om det er i idle eller load, og vi kom ikke over 69 grader på noget tidspunkt med Performance BIOS indlæst. Et andet rigtig trist indfald med netop vores kort var, at der var coil whine på kortet, men det er forhåbentlig blot et uheldigt kort, som vi har fået. Kortet bryster sig også med at være VR Ready, men det har ikke en USB3.1 connector. Det har jeg svært ved at forholde mig til. Dets overclocking evner kan vi ikke komme udenom. XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB havde desværre ikke evnen til at overclocke på nogen god måde.

XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB kortet er som sådan ikke et dårligt kort, men jeg kan blandt andet ikke lade være med at hæfte mig ved, at det skal have både 6- og 8-pins PCIe strøm og derved ender med en TDP på 300 watt. Faktisk kræver kortet lige så meget som et NVIDIA RTX 2070 grafikkort, og samtidig yder det som et GTX 1060 kort plus 10%. Men de ekstra 10% koster også cirka 10-15% ekstra med et væsentligt højere strømforbrug. Så som sådan synes jeg måske ikke helt, at kortet rammer helt så godt, som jeg kunne have tænkt mig. Samlet set sender jeg XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 GB ud af døren med en score på 6,5. Listen over minusser er simpelthen for overskyggende i forhold til fordelene.

Godt:

Designet er fint, men...

Kan fungere fint som entry level til 1080p gaming

Dual Dissipation køleren fungerer stadig rigtig godt

Knapt så godt:

Plastikcoveret på fronten virker meget billigt produceret

Kortet mangler RGB muligheder, som mange forventer i dag

Ingen USB3.1 connector, selvom kortet er mærket som VR Ready?

Høj TDP kontra kortets performance

Heatpipes var ikke indfarvede, hvilket æstetisk havde været pænt

Jeg kunne ikke engang overclocke kortet til at køre dets OC+ boost permanent

Coil whine

Score: 6.5