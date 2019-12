AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-14 11:50:32

Zotac GTX 1080 Ti ArcticStorm

Nyt high-end grafikkort præsenteret fra Zotac, som denne gang bærer navnet Geforce GTX 1080 Ti Arctic Storm, altså et nyt custom designet grafikkort træder ind på scenen

Nyt high-end grafikkort præsenteret fra Zotac, som denne gang bærer navnet Geforce GTX 1080 Ti Arctic Storm, altså et nyt custom designet grafikkort, som blandt andet byder på en vandblok i pakken samt et Spectra RGB lighting system.



Zotac GTX 1080 Ti ArcticStorm, er designet med et custom PCB med et 16+2-phase VRM design, som trækker saften fra 2x 8-pin PCIe power connectors, som resulterer I 1506MHz GPU base og 1620MHz GPU Boost clocks. Kigger vi nærmere på 11GB of GDDR5X hukommelsen, så er den denne holdt clocket på reference frekvensen på11GHz, men mon ikke der er mulighed for at lege med overclocking på GPU og RAM.



Zotac GTX 1080 Ti ArcticStorm, er allerde at finde på producentens hjemmeside, og specifikationerne afslører der er brugt standard G1/4" threaded fittings og 0.3mm micro-channels, hvor der er direkte kontakt til copper cold plate på grafikkortet.



Foruden den medfølgende vandblok, så er Zotac GTX 1080 Ti ArcticStorm også designet med en backplate, som forventet på disse vilde high- end grafikkort.



Zotac GTX 1080 Ti ArcticStorm er prissat til omkring €1000 – altså en kende dyrere end GTX 1080 Ti Founders Edition som forventet.

Credit: Zotac