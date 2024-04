Har AMD annulleret Radeon RX 8900 XTX?

AMD vil angiveligt ikke have high-end RDNA 4-baserede Radeon RX 8000 serie GPUs ved lanceringen senere i år. Vi går glip af en stigning på 50% i Shader Engines.

29 apr. 2024 kl. 09:55 Af Maria DEL:

Ifølge rapporter vil AMD ikke have nogen høj-end RDNA 4-baserede Radeon RX 8000 serien grafikkort ved lanceringen senere i år. Det ville dog have været fantastisk at se et grafikkort med 50% flere shader-enheder end Navi 31 GPU'en, der sidder i Radeon RX 7900 XTX.

I nogle nye patches til AMD's GFX12, har lækageren "Kepler_L2" opdaget nogle af opgraderingerne, vi går glip af med flagskibet, RDNA 4-baserede Navi 4X GPU'en, der ville have været efterfølgeren til Navi 31 GPU'en, der driver den hurtigste Radeon GPU for gamere. I disse patches opdagede Kepler_L2, at GFX12-familien er kodenavnet for RDNA 4 GPU-familien.

Det rapporteres, at flagskibs-modellerne Navi 4X eller Navi 4C skulle have haft 9 Shader Enhancers, hvilket ville have været en stigning på 50% i forhold til Navi 31 GPU'en, der har 6 Shader Enhancers. Hvis AMD fortsatte med samme Shader Enhancer-konfiguration som Navi 31 og Navi 32, så ville vi have set Navi 41 med 9 Shader Enhancers, 20 Compute Units og i alt 180 CU'er.

Alternativt kunne Navi 41 have haft 9 Shader Enhancers, 16 Compute Units og i alt 144 CU'er. Vi kunne også have fået et endnu større monster, da der er rygter om, at Navi 41 kunne have været lavet med 9 Shader Enhancers, 24 Compute Units og over 216 CU'er, hvilket ville have gjort det til en konkurrent for højtydende GeForce RTX GPU'er.

Nu må vi vente til RDNA 5 for at se, om AMD kan konkurrere på det højtydende gaming GPU-marked, hvor NVIDIA har domineret. Men det virker som om, at AMD har sin fulde opmærksomhed rettet mod CPU og APU markedet, hvor de har klaret sig fremragende mod Intel.

Det kan være, at vi ser AMD's grænser: de kan kun få TSMC til at fabrikere så meget for dem. Ryzen CPU'er, Ryzen APU'er, EPYC CPU'er, Instinct AI-acceleratorer, Radeon GPU'er, semi-custom chips til PlayStation 5, snart-til-at-blive-udgivne PlayStation 5 Pro, Xbox Series X/S chips og mere. At skulle producere nok af næste generation RDNA 4-baserede Radeon RX 8000 serien GPU'er vil være en udfordring.