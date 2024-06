AMD annoncerer Neural Texture Block Compression

Efter at have afsløret alternativer til NVIDIA's DLSS Super Resolution og DLSS Frame Generation har det røde hold annonceret et alternativ til NVIDIA's Neural Texture Compression.

For dem, der ikke er klar over det, præsenterede NVIDIA deres Neural Texture Compression (NTC) løsning ved Siggraph 2023. Denne AI-drevne kompression reducerer teksturstørrelser, samtidig med at deres kvalitet holdes høj. NVIDIA hævdede dengang, at dette nye format er bedre end de gamle AVIF- og JPEG XL-formater.

I går annoncerede AMD sine planer om at afsløre deres egen Neural Texture Block Compression ved EGSR2024. Som med NVIDIA vil AMD bruge neurale netværk til at komprimere teksturer.

AMD lover, at denne teknologi vil være nem at implementere, da den bruger uændret runtime eksekvering. Der er dog ingen information om, hvornår - og hvis - videospil vil drage fordel af det.

NVIDIA's Neural Texture Compression er endnu ikke blevet brugt i nogen spil, så det er heller ikke fordi tingene rykker hurtigt på det grønnne hold. NVIDIA kan dog også finde en måde at implementere denne teknologi i fremtidige versioner af DLSS. Eller i det mindste er det, hvad NVIDIA's CEO Jensen Huang antydede.

Der er ikke noget at tilføje på nuværende tidspunkt om denne nye teksturkomprimeringsløsning. Løsning kan sandsynligvis ende med at være lige så god som NVIDIAs løsning men da ingen af løsningerne endnu har fundet vej ud i den virkelige verden er det pt en ret tom nyhed. Det er dog som altid rart at høre at de to virksomheder fortsat arbejder på løsninger til den almindelige forbruger og ikke har kastet energi i AI hypen.