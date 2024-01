AMD lancerer nyt grafikkort på CES

Det er ikke kun Nvidia, der præsenterer nye grafikkort på dette års CES i Las Vegas. AMD er også med, og har præsenteret deres AMD Radeon RX 7600 XT, der sigter efter mid range markedet med en fornuftig pris.

9 jan. 2024 kl. 08:01 Af Kenneth Johansen DEL:

Mængden af RAM på grafikkort har været til meget debat i den seneste generation af kort. Det blev meget fremhævet i forbindelse med Nvidias lancering af RTX 4060 kortene, der landede med kun 8GB RAM, hvilket i flere tilfælde viste sig at være en begrænsning.

Det lader til at AMD har taget ved lære af de hug, som Nvidia fik for RTX 4060 kortene. Det betyder, at de på CES har præsenteret deres AMD Radeon RX 7600 XT grafikkort, som bygger videre på det eksisterende RX 7600 grafikkort og giver det et RAM boost.

Det er faktisk stort set kun RAM mængden, der ændrer sig nævneværdigt med det nye grafikkort fra AMD.

Antallet af Compute Units er det samme, stadig baseret på AMDs RDNA3 arkitektur. Vi kan også se et boost på 160 MHz på clock hastighederne og en stigning fra 165W til 190W på Total Board Power (TBP).

Kortene som AMD viste frem på CES var fysisk en anelse større end det normale RX 7600 kort og kommer med to 8 pins PCIe stik. DisplayPort 2.1 understøttelse er også blevet standard på RX 7600 XT kortet.

Den nye konfiguration betyder, at man kan se frem til en ydelsesforbedring på omkring 5-10% i de fleste spil. Der var dog visse spil der stak ud i sammenligningen. Det var fx Forza Horizon 5 med Ray Tracing slået til i højeste indstilling. Her viste AMD en ydelsesforbedring på 40% ved 1080p og 1440p.

Det nye RX 7600 XT kort ser ud til at blive omkring 400-600 kroner dyrere end det “normale” RX 7600 kort. Kortet lander i butikkerne fra den 24. januar.