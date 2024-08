AMD Radeon 8800 XT sigter efter RTX 4080

Ny rapport antyder, at AMD's flagship RDNA 4 gaming GPU, Radeon RX 8800 XT, kan blive frigivet inden årets udgang. Rygterne taler om GeForce RTX 4080 ydeevne til halv pris.

23 aug. 2024 kl. 12:48 Af Maria DEL:

Ifølge en ny rapport fra Moore's Law is Dead, der citerer kilder direkte inden for AMD, kan selskabet frigive deres flagship RDNA 4 gaming GPU før årets udgang. Den får sandsynligvis navnet Radeon RX 8800 XT, og der er en chance for, at den bliver afsløret eller antydet i denne weekend på Gamescom.

Rapporten siger, at Radeon RX 8800 XT vil tilbyde GeForce RTX 4080 ydeevne til halvdelen af prisen. Men det er ikke alt. Ydeevnemæssigt kan den være et kort, der vender op og ned på det GeForce RTX-dominerede PC gaming-marked. Dette skyldes markant forbedret raytracing-ydeevne takket være en stigning i RT-hardware per Compute Unit.





Derudover vil dens rasteriseringsydelse (non-RT eller opskaleret) "udfordre" GeForce RTX 4080. Selvfølgelig betragter vi dette som et rygte for nu, så tag alt dette med et gran salt. Den flagskibs Navi 48 GPU (AMD vil ikke konkurrere i topsegmentet med sin kommende RDNA 4 generation af grafikkort) forventes at have 64 CU'er (Compute Units) med Boost Clock frekvenser, der kan ramme op til 3,2 GHz.

Med ca. 96 MB "næste generations" Infinity Cache, 16 GB GDDR6-hukommelse på en 256-bit Memory Bus og en samlet effektvurdering på op til 280 W, forventes AMD's næste generation Radeon GPU at blive lanceret i Q4 2024, med en lancering i oktober eller november. Moore's Law is Dead skønner, at prisen vil ligge mellem $499 og $599 USD, hvilket er halvdelen af, hvad GeForce RTX 4080 SUPER i øjeblikket koster.

Hvad angår AMD's markant forbedrede raytracing-ydeevne, bliver denne sammenlignet med GeForce RTX 4070 Ti SUPER - et kapabelt og kraftfuldt GPU til ray-traced gaming. Hvis alt dette viser sig at være sandt, og AMD kan opretholde "høje lagervolumener", kan det være godt for PC-gamere, der ønsker at opgradere.

Selvom GeForce RTX 4080-ydeevnen er på højde med, hvad vi har hørt om AMD's top RDNA 4-kort, giver en lancering i 2024 AMD tid til at have et højt-værdi mid-range next-gen alternativ før NVIDIA.