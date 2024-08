AMD skifter til RDNA 4 spil-GPU'er

AMD skifter fokus til næste generations RDNA 4 spil-GPU'er i stedet for at lancere flere RDNA 3 GPU'er. Nye produkter som Radeon RX 7400 & RX 7300 er skrottet.

12 aug. 2024 kl. 14:22 Af Maria DEL:

AMD har angiveligt valgt at fokusere på deres næste generations RDNA 4 gaming grafikkort i stedet for at lancere flere RDNA 3 produkter, såsom de nyligt rygtede entry-level produkter.

For nogle dage siden blev det rapporteret, at vi måske ville se lanceringen af to helt nye RDNA 3 grafikkort, Radeon RX 7400 og Radeon RX 7300. Begge disse produkter skulle bruge Navi 33 chips og var designet til entry-level markeder. Men ifølge nye oplysninger fra Benchlife ser det ud til, at disse planer er blevet skrottet.

"Radeon RX 7400 og RX 7300 er i øjeblikket ikke på udviklingslisten hos nogen af AMD's AIB-partnere. Dette er en kendsgerning, vi ved. Som nævnt tidligere, er alle i øjeblikket beskæftiget med den næste generation af Radeon grafikkort baseret på RDNA 4 GPU-arkitekturen." kommenterede Benchlife baseret på deres kilder.

Ifølge kilder (citerende industri-kilder), er der i øjeblikket ingen af AMD's AIB-partnere der udvikler nye RDNA 3 grafikkort, især ikke Radeon RX 7400 og RX 7300. Disse produkter kan have været på produktionslisten for et stykke tid siden, men planerne har ændret sig, og AMD's AIB'er fokuserer nu på den næste generation grafikarkitektur som er RDNA 4.

AIB står for Add-in Board og AIB partnere er producenter, som fx ASUS. MSI eller Gigabyte, der producerer kort baseret på AMDs GPU Chips.

I forhold til, at AIB'er normalt lancerer produkter til at ramme det brede forbrugermarked, er der en mulighed for, at vi måske ser nogle OEM'er tage disse ordrer til de færdigbyggede PC'er, men udover det, vil der ikke være meget buzz omkring RDNA 3.

Forums nævner, at alle (AMD AIB'er og AMD selv) i øjeblikket fokuserer på de næste generations Radeon gaming grafikkort baseret på RDNA 4 GPU-arkitekturen. Tidligere rygter pegede på, at AMD planlægger at lancere deres RDNA 4 grafikkort, formentlig Radeon RX 8000 serien, inden Q1 2025.

Derfor kan vi forvente en annoncering ved CES 2025 og en lancering inden for de kommende måneder efter det. AMD's RDNA 4 grafikkort vil komme i to hovedvarianter, Navi 48 og Navi 44.

Navi 48 bliver den high-end chip, mens Navi 44 bliver den mainstream chip. Lineuppet inkluderede også en entusiast chip, men den blev også skrottet (Navi 4C/4X). Ifølge de samme rygter, vil Navi 48 grafikkortene matche Navi 31 GPU-silicium i forhold til ydeevne, mens de vil være prissat i området $400-$500.

AMD's sidste større lancering var Radeon RX 7600 XT, som ikke blev modtaget godt. RX 7800 XT og RX 7700 XT før det modtog en lunken modtagelse, men de nylige prisnedskæringer har gjort dem mere konkurrencedygtige over for NVIDIA's tilbud.

2024 har været et sløjt år, hvad angår Radeon GPU-lanceringer, mens NVIDIA kickstartede tingene med sin "Ada" SUPER serie tidligere på året. De store opdateringer for Radeon-teamet har været på software siden, som lægger grundlaget for næste generations RDNA 4 grafikkort.

Vi må vente og se, om AMD kan få en vending med sine fremtidige produkter, da Radeon Gaming-divisionen ikke klarer sig så godt i øjeblikket.