AORUS RX 7900XTX Elite

Det er blevet tid til at se på endnu et high end grafikkort. Denne gang er det top kortet på AMD siden af hegnet. Vi har set på AORUS RX 7900XTX Elite kortet.

16 aug. 2023 kl. 08:04 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Graphics Processing: Radeon™ RX 7900 XTX

Radeon™ RX 7900 XTX Core Clock:

Boost Clock : up to 2680 MHz (Reference card: 2500 MHz)

up to 2680 MHz (Reference card: 2500 MHz) Game Clock : up to 2510 MHz (Reference card: 2300 MHz)

: up to 2510 MHz (Reference card: 2300 MHz) Stream Processors: 6144

6144 Memory Clock: 20 Gbps

20 Gbps Memory Size: 24 GB

24 GB Memory Type: GDDR6

GDDR6 Memory Bus: 384 bit

384 bit Card Bus: PCI-E 4.0

PCI-E 4.0 Digital max resolution: 7680x4320

7680x4320 Multi-view: 4

4 Card size : L=335 W=137 H=69 mm

: L=335 W=137 H=69 mm PCB Form : ATX

: ATX DirectX: 12 Ultimate

12 Ultimate OpenGL: 4.6

4.6 Recommended PSU : 850W

: 850W Power Connectors: 3x 8 pin

3x 8 pin Output: 2x DisplayPort 2.1, 2x HDMI 2.1

Detaljer som er værd at hæfte sig ved her er, at vi får ikke mindre end 24 GB GDDR6 RAM på en 384 bits memory bus, og så er der en mindre overclock på i forhold til referencekortene.

Det er dog også værd at pointere, at det er et ret strømsultent kort der kræver tre ledige PCIe otte pins stik, og en anbefalet strømforsyning på 850W.





En tur rundt om AORUS RX 7900XTX Elite

Det er tydeligt fra starten, at vi har med et kort i den store ende at gøre. Det har en samlet længde på næsten 34 cm og fylder lidt mere end tre PCIe slots. Så det er ikke et grafikkort til de kompakte systemer.

Designet er i samme stil, som vi efterhånden kender fra Gigabyte/AORUS serierne, i den lidt mere afdæmpede ende med et gråt/gunmetal look.

Der er et plastik skjold med enkelte metaldele til afstivning af det store kort. Der er ikke en overflod af lir på kortet. Der er tre RGB zoner, hvor den ene er et RGB AORUS logo på siden af kortet og den andener RGB lys omkring de tre blæsere og den sidste er et lille AORUS logo på bagsiden.

Lyset kan tilpasses via RGB Fusion delen af Gigabytes Control Center software. RGB lyset omkring blæserne er dog, som jeg har bemærket ved tidligere AORUS kort, en anelse underligt og lyser kun når blæserne kører.

Køleløsningen består af de tre 100mm Windforce blæsere. Blæseren i midten snurrer den modsatte vej af de to andre, for at modvirke turbulens og reducerer støj. Ved lav belastning stopper blæserne helt for at være så stille som muligt.

Blæserne køler den store køleblok nedenunder, som består af et vapor chamber og 10 heatpipes, som køler både GPU og VRM på kortet.

Selve PCB delen af kortet strækker sig i næsten hele kortets længde. Det betyder, at der kun er en smule direkte luftgennemstrømning igennem kølefinnerne helt bagerst på kortet. Det er slet ikke så meget, som vi ellers har set på mange af de nye kort i Nvidias 4000 serie af kort.

Kortets bagside er forsynet med en full cover back plate, som passer rigtigt fint til kortet og har en smule lir i form af et lille RGB logo.

Kortet kræver, som jeg var inde på i starten, tre PCIe otte pins stik og en anbefalet strømforsyning på mindst 850W.

Vi får også på siden af kortet muligheden for en dual BIOS med en OC og en Silent indstilling.

Byggekvaliteten og materialerne er hele vejen rundt gode og gennemførte, og man får en tydelig fornemmelse af kvalitet når man står med kortet.

Det underbygger Gigabyte/AORUS også med en fire års garanti på kortet.

Slutter vi af med at se på tilslutningerne, så får vi to DisplayPort 2.1 og to HDMI 2.1.





Test

Vi springer direkte videre til selve testen og ser på, hvordan kortet yder i vores udvalg af benchmarks.

Alle tests er foregået på vores AMD baserede test bench med følgende hardware:

Bundkort: ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS ROG Crosshair X670E Hero CPU: AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900 RAM: 32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz

32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz PSU: Seasonic Vertex GX-1000

Alle kort der er med i sammenligningen, er naturligvis også blevet testet på samme setup. Desuden er alle tests lavet med kortet indstillet på OC BIOS.

Første skridt er at få et overblik over baseline resultaterne, og det gør jeg ved at lade systemet køre i 30 minutter med en Heaven stress test.

Her toppede kortet med en boost clock på 2800 MHz, så altså en god bid over den annoncerede hastighed fra AORUS, og endnu bedre sammenlignet med reference tallene.

Temperaturen toppede ved 57 grader, så kortet vinder prisen som det køligste AMD kort vi har testet et stykke tid. Det er dog en anelse varmere end de Nvidia kort vi har testet på det seneste.

I forhold til støj landede vi med et gennemsnit omkring 48 dB under full load. Det placerer kortet i den høje ende, sammenlignet med de andre kort i vores seneste tests. Det er dog stadig relativt stille og ikke noget man bemærker overhovedet under gaming.





Syntetiske Benchmarks

Næste trin i testen er de syntetiske benchmarks, hvor vi starter med 3D Mark Fire Strike Extreme.

Her kan vi se at RX 7900XTX kortet har et godt forspring selv i forhold til Nvidias RTX 4090 grafikkort.

Springer vi videre til Timespy, som er en test der simulerer mere moderne spil kan vi se at den fordel falder bort og RTX 4090 ikke overraskende overhaler RX 7900 XTX.





Spiltests

I sidste ende er syntetiske benchmarks dog måske ikke helt så interessante, som reelle spil benchmarks, som vi springer videre til her. Alle tests her er gennemført uden brug af DLSS, render scaling eller andre lignende teknologier, så det er en test af den rene rå ydelse.





Cyberpunk 2077

High Preset - INGEN DLSS - INGEN AMD Fidility FX - Dynamic Resolution Scaling = OFF

NOTE: Jeg skal her indskyde at de indstillinger, som I ser herover, er dem som vi sigter efter at bruge i vores tests og som alle andre kort i sammenligningen er lavet med. Med den seneste opdatering af Cyberpunk 2077, så lader det dog til, at AMD Fidility FX er slået til som standard og ikke kan slås fra. Det betyder, at resultaterne her for kortet er lavet med det slået til, mod min gode vilje.

Det betyder også, at sammenligningen er UGYLDIG, da resultaterne ikke er opnået på lige fod. Så hav det med i tankerne når I ser på tallene.





Ser vi på de almindelige tal, så kommer AORUS RX 7900XTX med nogen imponerende resultater. Der er trecifrede resultater selv ved 4K. Det er dog naturligvis båret af, at AMD Fidility FX hjælper til.

Ser vi på sammenligningen, som jeg igen vil understrege er ugyldig, så kan vi se at det igen med AMD Fidility FX “snyd” betyder, at RX 7900XTX Elite kortet lægger sig solidt i front.





Assassin's Creed Valhalla

High Preset - Resolution Scale: 100% - Adaptive Quality = OFF

Vi springer videre til Assasins Creed - Valhalla som også er et solidt spil for kortet her. Igen med trecifrede resultater selv ved 4K. Imponerende god oplevelse.

Ser vi på sammenligningen, er det endnu et spil, som ligger godt til RX 7900 XTX. Det er kun ved 4K at RTX 4090 vinder.





Outriders

Ultra Preset - DLSS: OFF - Resolution Scaling: 100%

Outriders er næste spil i rækken og igen er der solide resultater med trecifrede resultater på alle tre opløsninger.

Sammenligningen er næste trin og her kan vi se, at RX 7900 XTX kortet taber til RTX 4090 kortet med en god margin. Resultaterne var dog lidt spøjse, da 1440 og 1080 resultaterne for begge kort spejlede hinanden. Det var dog et resultat, der gentog sig.





Overwatch 2

Ultra Preset - Ultra Preset - Render Scale: 100% - Dynamic Render Scale: OFF - High Quality Upsampling: OFF

Sidste spil i rækken er klart det letteste i rækken i form af Overwatch 2. Her kan vi tydeligt se, at spillet ikke er noget problem for RX 7900XTX kortet.

Over 200 FPS i 4K og tæt på 600 FPS i 1440 og 1080 er rigtigt godt klaret. Specielt når vi ser på 1% resultaterne er det også super solide resultater hele vejen igennem.

Springer vi til sammenligningen så viser resultaterne at kortet stadig taber til RTX 4090. Vi kan dog se på tværs af resultaterne at Overwatch 2 generelt er et spil som kan trækkes solidt af et bredt udvalg af kort.





Ray Tracing

Normalt har vi indtil nu ikke testet Ray Tracing ydelse, når vi har testet grafikkort. Det har været med det argument, at det det har været ret begrænset, hvor udbredt det var og hvor mange kort der understøttede det, på en fornuftigt måde.

Med den nye 4000 serie af kort fra Nvidia, og de forbedringer, som tiden har bragt med sig, har vi dog besluttet os for at tage det med. På den måde kan I forhåbentligt få lidt af en ide om, hvordan de kort vi tester fremadrettet ligger i forhold til hinanden på Ray Tracing ydelse.

Ray Tracing er dog ret besværligt at teste på en god måde. Det bunder i, at der er stort set lige så mange implementeringer af Ray Tracing, som der er spil der understøtter det. Det er ikke en samlet pakke, og spilproducenterne kan vælge at benytte meget få, eller alle muligheder der findes i Ray Tracing.

Derfor kan kravet til hardwaren variere meget fra spil til spil, selv om man spiller med Ray Tracing aktiveret i dem alle. Til vores tests af Ray Tracing har vi valgt at teste med Cyberpunk 2077. Det gør vi fordi, det er et af de spil på markedet i dag der har den mest omfattende Ray Tracing understøttelse. Det betyder, at det er et spil der kan danne grundlag for dybere tests af Ray Tracing, hvis vi på et senere tidspunkt skal lave en mere gennemgående test af det.

Det er dog også vigtigt at understrege, at testen her, som de andre tests for den sags skyld, kun er et snapshot af ydelsen baseret på netop det spil og de indstillinger vi har testet med. Det er altså ikke det endegyldige svar på hvor godt et grafikkort er til Ray Tracking. Testen er lavet, for at give en ide om de testede korts indbyrdes styrkeforhold, i en række udvalgte spil.

Vi håber dog, at testen kan bruges som grundlag for en sammenligning imellem RT ydelsen på forskellige kort. Samtlige tests er også gennemført uden brug af DLSS, AMD Fidility FX eller andre lignende teknologier eller render scaling.

Det er altså den rene rå Ray Tracing ydelse, uden hjælp fra nogen af de værktøjer.





Cyberpunk 2077 - Ray Tracing

Ray Tracing Medium Preset - INGEN DLS

Når Ray Tracing er med i spillet, så kan vi tydeligt se at Nvidia stadig står med de fleste kort på hånden. Det er dog ikke helt skidt for AMD, ved både 1440 og 1080 kan RX 7900XTX godt være med. Hvis der medregnes brug af upscaling teknologier, som AMD Fidility FX, kan det resulterer i en habil og fint spilbar oplevelse selv med Ray Tracing slået til.





Pris

Jeg kan pt finde AORUS RX 7900XTX Elite kortet med en online pris på 8500 kroner. Det er muligt at finde andre modeller af RX 7900XTX kortene til lige under 8000 kroner, mens de fleste dog ligger oppe omkring 9000 kroner. Så AORUS kortet ligger godt i midten af feltet.





Konklusion

Gigabyte/AORUS har med deres RX 7900XTX Elite kort lavet et kort, der yder super solidt i et bredt udvalg af titler. I visse tilfælde slår det endda det betydeligt dyrere RTX 4090 kort. 24 GB RAM kommer helt klart til gode når man ser på 4K resultaterne, som hurtigt sluger en god portion RAM.

Designet er afdæmpet og skriger ikke alt for meget, men har stadig mulighed for lidt flair i form af de tre RGB zoner.

Det er et fysisk stort kort, som kræver både plads og en fornuftig strømforsyning. Så det er detaljer, som man skal være opmærksom på, hvis man ser i retning af kortet.

Prisen der lander tæt på 9000 kroner er naturligvis i den høje ende, men på det nuværende marked er det ikke til at komme uden om, at high end kort tager sig godt betalt.

Hvis man sigter efter High End gaming måske i 4K, så er kortet her et godt bud på en løsning der kan klare opgaven.

Vi kommer ikke op på en ydelse, der kan slå RTX 4090 kortet i vores test. Den mere direkte konkurrent bør dog også være et RTX 4080 kort. Det havde vi desværre ikke mulighed for at teste direkte imod i vores test her.

Ser vi på prisen, så kunne det måske være et område, hvor RX 7900XTX kortet kunne vinde dagen. Det er naturligvis klart billigere end et RTX 4090 kort, men det burde heller ikke overraske den relative lavere ydelse taget i betragtning.

Det er dog også muligt at finde RTX 4080 kort, som lander på omkring samme pris, som det testede RX 7900XTX Elite kort. Ser man på andre mediers data, der sammenligner de to kort, så lander RX7900XTX og RTX 4080 stort set ens i gennemsnit. Visse spil vinder AMD og andre vinder Nvidia.

Så en af de ting man bør overveje er, hvor meget man regner med at kaste sig over spil med features som Ray Tracing. Hvis man vil have de bedste resultater der, så kan Nvidia være vejen frem.

Hvis man er ligeglad med den slags “lir”, så kan der i mange tilfælde spares en smule ved at vælge RX 7900XTX kortet over Nvidia konkurrenten.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et solidt kort, som er et billigere alternativ til det grønne hold.





Godt:

Solid byggekvalitet og gode materialer

Fornuftig køling





Skidt

Strømsulten

Et af de mere støjende kort i vores tests.