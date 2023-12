ASRock Intel Arc A750 Challenger

Intel Arc grafikkortene er kommet på markedet, for at give AMD og Nvidia konkurrence, på markedet for dedikerede grafikkort. De er ikke i stand til at konkurrere med high end grafikkortene, men vi ser nærmere på hvilket segment de så måske kan give mening i.

Specifikationer

Graphics Engine: Intel® Arc™ A750 Graphics

Bus Standard: PCI® Express 4.0 x16

DirectX: 12 Ultimate

OpenGL: 4.6

Memory: 8GB GDDR6

Engine Clock: 2200 MHz

Intel® XMX Engines: 448

Memory Clock: 16 Gbps

Memory Interface: 256-bit

Resolution: Digital Max Resolution: 7680x4320

Interface

2 x DisplayPort™ 2.0 up to UHBR 10*

1 x HDMI™ 2.1 (the HDMI connector which is closest to the PCB’s golden finger)

1 x HDMI™ 2.0b

HDCP: Yes

Multi-view: 4

Recommended PSU: 650W

Power Connector: 2 x 8-pin

2 x 8-pin



Dimensions: 271 x 132 x 48 mm, 2.4-slot

Net Weight: 785 g

Nu er det naturligvis svært at drage direkte sammenligninger med de grafikkort vi typisk tester her på siden, da der er tale om en helt ny arkitektur. Hvis vi ser på listen her så kan vi dog måske få lidt af en ide om, hvor vi lander når vi kan se, at kortet kommer med 8 GB RAM på en 256 bits memory Bus.





Baggrund på Intel Arc

Nvidia og AMD har i lang tid haft markedet for dedikerede consumer grafikkort for sig selv. Intel har dog i lang tid haft kig på, at gøre deres entre på markedet, og det er nu efter lang tids tilløb sket, med deres første omgang af grafikkort i form af Intel Arc A750 og A770.

Der er også Intel Arc muligheder til integrerede laptop løsninger, men vi ser specifikt på Arc A(lchemist) serien som er de mest relevant i vores sammenhæng.





Der er ingen tvivl om, at Intel gerne have set, at de havde været i stand til at få bedre resultater ud af deres Arc chips. Det er dog endt et godt stykke fra High End kortene, som allerede er på markedet fra AMD og Nvidia.

Intel har selv annonceret kortene til at være rettet imod gaming ved 2560x1440 opløsninger ved middel detaljer, eller 1920x1080 med Ultra detaljer. Så ikke et ord om 4K gaming i markedsføringen af disse kort.

Det felt er dog også der, hvor størstedelen af alle gaming systemer befinder sig, så det er et segment, hvor der burde være god plads til konkurrence, hvis Intel kan slå sammenlignelige kort i dette segment på prisen.

Intel Arc, som i denne generation hedder Alchemist, er i almindelig desktop versioner landet i A750 og A770 kortene. Kortene er de første reelle dedikerede grafikkort fra Intel siden 1998, hvor Intel havde deres i740.

Chippen i både A750 og A770 er baseret på ACM-G10 arkitekturen og produceret af TMC på en 6nm process.





En tur rundt om ASRock Intel Arc A750 Challenger OC

ASRock er en af de eneste producenter på markedet, der laver partnerkort baseret på Intels Arc chips. Derfor er der ikke, som vi kender det fra AMD og Nvidia, helt det samme store udvalg af kort.

Første øjekast på kortet afslører et kort, som er ret afdæmpet i forhold til de fleste gaming grafikkort, som vi ser på her på Tweak. Det er samtidigt også et ret lille kort, sammenlignet med de seneste store kort vi har set på fra Nvidias 4000 serie.

Kortet her er en 2,4 slots kort, og kommer med en længde på kun 27 cm. Så det burde være et kort, som alle kan få plads til med mindre man er i helt kompakte ITX systemer

Kortet har et plastik skjold omkring de to blæsere, som er lavet med et look der ligner sort børstet aluminium. På siden af det er der et Intel Arc og et ASRock logo, men der er ikke skyggen af RGB belysning nogen steder på kortet.

Bagsiden er prydet af en metal backplate, som dog ikke dækker hele den mellemstore stak kølefinner på kortet. Kølefinnerne er kombineret med fire heat pipes, der er lavet så de har direkte kontakt med GPU chippen.

Kortet drives af to otte pins PCIe stik, så her skal man ikke tænke på de nye 12VHPWR stik. ASRock anfører, at det er anbefalet med mindst en 650W strømforsyning sammen med kortet.

Af tilslutninger får vi to DisplayPort 2.0, en enkelt HDMI 2.1 og en HDMI 2.0b. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er markeret på kortet, hvilken af HDMI portene der er hvilken. I dette tilfælde er det porten tættest på PCIe tilslutningen der er 2.1.

Samlet set er der tale om et ret afdæmpet kort. Materialer og byggekvalitet føles dog solide. ASRock har helt sikkert valgt at gå efter, at holde prisen så lav som muligt, taget i betragtning, hvilket segment de skulle sælge kortet til.





Testen

Denne test er en af de første der er blevet lavet på vores nye opdaterede Testsystem. Det betyder at testen er lavet på følgende hardware:

Bundkort: ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS ROG Crosshair X670E Hero CPU: AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900 RAM: 32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz

32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz PSU: Seasonic Vertex GX-1000

Alle kort der er med i sammenligningen, er naturligvis også blevet testet på samme setup.

Indledningsvist starter vi med vores temperatur og clock test, som klares ved at lade en Heaven benchmark køre på loop i 30 minutter, og derefter aflæse resultaterne.

ASRock Intel Arc A750 Challenger OC kortet toppede med en clockhastighed på 2400 MHz, så altså 200 MHz mere end ASRock selv anfører på deres specifikationer. God bonus på den front og en god start.

Temperaturen toppede ved 74 grader og med et lydniveau på 40dbA. Så meget godt i tråd med flertallet af kort vi har kigget nærmere på her på Tweak. Det er specielt fornuftigt, når man tager den ret kompakte formfaktor i betragtning.

Vi springer videre til de syntetiske benchmarks i form af 3D Mark. Vi startede med Firestrike Extreme og her landede ASRock Intel Arc A750 Challenger OC kortet med en score på 14050 point. Det er fint foran RTX 2070 kortet og faktisk ikke ret langt fra et RTX 2080Ti kort. Der er dog meget naturligt et stort spring op til RTX 4070Ti kortet.

Næste test er Time Spy, og her lander kortet med en score på 12696 point. Fordelingen lander meget forventeligt, på samme måde som i tidligere test.





Cyberpunk 2077

High Preset - INGEN DLSS - INGEN AMD Fidility FX - Dynamic Resolution Scaling = OFF

Traditionen tro starter vi i den tunge ende, med vores gaming tests med Cyberpunk 2077. Her kan vi tydeligt se, at kortet kæmper med den tunge titel. Vi skal helt ned i 1080p opløsningen, før vi nærmer os fornuftige FPS resultater. Her vil det være nødvendigt at tilpasse indstillingerne, for at få spilbare resultater.

I sammenligningen kan vi se, at RTX 2070 kortet klarer sig bedre. Mest i 1080P, mens resultaterne i 1440 og 2160 er næsten identiske. Her viser sammenligningen, at de større kort med mere RAM har lettere ved at arbejde med det tunge spil.





Assassin's Creed Valhalla

High Preset - Resolution Scale: 100% - Adaptive Quality = OFF

Næste spil er knap så krævende, men kan dog fortsat være en udfordring ved højere opløsninger.

Assasin’s Creed Valhalla er noget mere tilgivende, og her kan vi godt være med på gaming ved 1440p med fornuftige FPS resultater.









Sammenligningen viser os, at RTX 2070 kortet ikke er langt foran, men at Arc igen slås af banen af de store kort med mere RAM.





Outriders

Ultra Preset - DLSS: OFF - Resolution Scaling: 100%

Næste spil i rækken viste os, at Intel Arc serien er en ny spiller på markedet, og der i den forbindelse godt kan være lidt udfordringer. Jeg kunne udelukkende starte spillet på i en opløsning, der var løst til 4K. Med den indstilling fik jeg resultater omkring 6 FPS i gennemsnit, hvilket naturligvis ikke er spilbart. Samtidigt kunne jeg se, at kortet kun boostede til 600 MHz.

Selv om jeg prøvede et stykke tid, kunne jeg simpelthen ikke skifte de grafiske indstillinger. Jeg har ikke kunnet finde nogen oplysninger på nettet, om det er et generelt problem med spillet, eller om det ligger i vores specifikke kombination af hardware.

Uanset var resultatet, at jeg ikke kunne gennemføre min test af spillet.





Overwatch 2

Ultra Preset - Ultra Preset - Render Scale: 100% - Dynamic Render Scale: OFF - High Quality Upsampling: OFF

Sidste spil i rækken gik heldigvis uden problemer, og gav fornuftige spilbare resultater over alle tre testede opløsninger. En fin understregning af, at Intel Arc 750 kortet sagtens kan være godt med, hvis man primært spiller E-Sports titler som denne.

I sammenligningen kan vi igen se en fordeling, helt som i de andre tests.





Ray Tracing

Normalt har vi indtil nu ikke testet Ray Tracing ydelse, når vi har testet grafikkort. Det har været med det argument, at det det har været ret begrænset, hvor udbredt det var og hvor mange kort der understøttede det, på en fornuftigt måde.

Med den nye 4000 serie af kort fra Nvidia, og de forbedringer som tiden har bragt med sig, har vi dog besluttet os for at tage det med. På den måde kan I forhåbentligt få lidt af en ide om, hvordan de kort vi tester fremadrettet ligger i forhold til hinanden på Ray Tracing ydelse.

Ray Tracing er dog ret besværligt at teste på en god måde. Det bunder i, at der er stort set lige så mange implementeringer af Ray Tracing, som der er spil der understøtter det. Det er ikke en samlet pakke, og spilproducenterne kan vælge at benytte meget få, eller alle muligheder der findes i Ray Tracing.

Derfor kan kravet til hardwaren variere meget fra spil til spil, selv om man spiller med Ray Tracing aktiveret i dem alle. Til vores tests af Ray Tracing har vi valgt at teste med Cyberpunk 2077. Det gør vi fordi, det er et af de spil på markedet i dag der har den mest omfattende Ray Tracing understøttelse. Det betyder, at det er et spil der kan danne godt grundlag for dybere tests af Ray Tracing, hvis vi på et senere tidspunkt skal lave en mere gennemgående test af det.

Det er dog også vigtigt at understrege, at testen her, som de andre tests for den sags skyld, kun er et snapshot af ydelsen baseret på netop det spil og de indstillinger vi har testet med. Det er altså ikke det endegyldige svar på hvor godt et grafikkort er til Ray Tracking. Testen er lavet, for at give en ide om de testede korts indbyrdes styrkeforhold, i en række udvalgte spil.

Vi håber dog, at testen kan bruges som grundlag for en sammenligning imellem RT ydelsen på forskellige kort. Samtlige tests er også gennemført uden brug af DLSS, AMD Fidility FX eller andre lignende teknologier eller render scaling.

Det er altså den rene rå Ray Tracing ydelse, uden hjælp fra nogen af de værktøjer.





Cyberpunk 2077 - Ray Tracing

Ray Tracing Medium Preset - INGEN DLSS

Her kan vi tydeligt se, at Ray Tracing er en hård omgang og at vi faktisk skal helt op på RTX 2080Ti niveau, før det begynder at være spilbare FPS resultater.





Pris

I skrivende stund kan jeg finde ASRock Intel Arc A750 Challenger OC kortet med en online pris på lige over 2200 kroner. Det lander som en rigtigt skarp pris, hvis vi ser på sammenlignelige kort.





Konklusion

Intel har ikke helt ramt deres eget høje mål for Arc serien i denne generation. De har måttet gå lidt tilbage på deres indledende udtalelser om forventet ydelse.

Det betyder dog ikke, at de har lavet forfærdelige kort, for det er ikke tilfældet med et kort som dette ASRock Intel Arc A750 Challenger OC.

Udfordringen ved Intel Arc er pt, deres nye arkitektur og deraf nye driver familie. Der er sket en del på driver fronten, siden kortene blev lanceret. Det er med massive forbedringer til følge, men der er stadig en del steder, hvor det kan halte lidt, hvis man læser rundt om på nettet og hører folks erfaringer der.

Det er specielt ældre spil baseret på DirectX 11, som kan give problemer for Arc, da kortene ikke er specielt gode til at håndtere DX11spil.

Vores indrømmet ret lille udvalg af test spil, kan ikke i specielt høj grad belyse de problemer, der kan være med ny arkitektur og drivere, på tværs af de tusindvis af spil der er derude.

Når det er sagt, så tyder alt dog på, at Intel arbejder målrettet og hurtigt på at løse de problemer, som dukker op og vi har, som sagt, allerede set store skridt frem på den front.

Så hvis vi forholder os til de resultater vi har fået under vores test, så yder ASRock Intel Arc A750 Challenger OC kortet rigtigt fint. Det er specielt tydeligt, når vi tager prisen på kun omkring 2200 kroner i betragtning.

Som eksempel kan de siges, at RTX 4070Ti kortet, som vi har sammenlignet, med ganske rigtigt yder omkring 50-80% bedre fordelt på 4K-1080p opløsningerne. Kortet koster dog også over 440% mere for den stigning.

Hvis man gamer ved 1080p eller 1440p, så er et kort som ASRock Intel Arc A750 Challenger OC faktisk et godt bud, til en rigtigt stærk pris.

Man skal dog være opmærksom på, at der kan være udfordringer med visse spil, som vi oplevede med Outriders. Det er prisen for at springe på en nye familie af grafikkort, og en man bestemt skal overveje om man er klart til at leve med.

Vi lander med en endelig karakter på 8, for et kort der ikke vinder nogen priser som kongen af high end gaming, men som til den brede skare af gennemsnitlige gamer systemer, er et rigtigt godt og billigt bud på et grafikkort.





Godt:

Booster 200 MHz højere end annonceret

God pris

Fornuftig ydelse og temperatur





Skidt:

Den unge arkitektur og drivere giver stadig lidt problemer