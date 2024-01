ASUS laver kompakt RTX 4060 grafikkort

ASUS præsenterer GeForce RTX 4060 LP BRK, et kompakt grafikkort til SFF gaming PC'er.

19 jan. 2024 kl. 09:32 Af Maria DEL:

Moderne grafikkort er efterhånden blevet nogen store dyr hvilket kan give pladsproblemer for dem af os der foretrækker mindre systemer. Her har ASUS dog givet os en løsning i form af deres GeForce RTX 4060 LP BRK. Dette kort er specielt designet til små formfaktor (SFF) gaming-PC'er da der er fokus på en mere kompakt størrelse end de typiske kort i 40 serien fra Nvidia.

Hjertet af RTX 4060 LP BRK er AD107-400 GPU'en, som har 3072 CUDA-kerner og suppleres af 8 GB GDDR6-hukommelse. I modsætning til de fleste af sine brødre i 40 serien kommer denne model ikke med en stor køler, men prioriterer i stedet på en god løsning til pladsbegrænsede systemer.

Kølesystemet til RTX 4060 LP BRK er et bevis på at det kan lade sig gøre at reducerer størrelsen på 40 serie kortene. På trods af kortets korte længde sidder en trefane-køler oven på en relativt stor køleplade, hvilket gør det til en solid køleløsning for et lavprofilkort.

Med hensyn til strøm kræver kortet et enkelt 8-pin PCIe-strømstik og har en TDP vurdering på 115W. ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK fremstår som et interessant tilbud for gamere, der søger solid grafik inden for rammerne af en kompakt PC-byg.