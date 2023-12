ASUS ROG Strix RTX 4070Ti OC Edition

Det er blevet tid til endnu et kig på et Nvidia RTX 4070Ti kort. Denne gang er det fra ASUS, og vi ser på deres ASUS ROG RTX 4070Ti OC Edition.

10 feb. 2023

Specifikationer

Graphic Engine: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti

NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti Bus Standard: PCI Express 4.0

PCI Express 4.0 OpenGL: OpenGL®4.6

OpenGL®4.6 Video Memory: 12GB GDDR6X

12GB GDDR6X Engine Clock: OC mode: 2790 MHz - Default mode: 2760 MHz (Boost clock)

OC mode: 2790 MHz - Default mode: 2760 MHz (Boost clock) CUDA Core: 7 680

680 Memory Speed: 21 Gbps

21 Gbps Memory Interface: 192-bit

192-bit Resolution: Digital Max Resolution 7680 x 4320

Digital Max Resolution 7680 x 4320 I nterface: 2x HDMI 2.1a - 3x DisplayPort 1.4a

2x HDMI 2.1a - 3x DisplayPort 1.4a HDCP Support: Yes (2.3)

Yes (2.3) Maximum Display Support: 4

4 NVlink/ Crossfire Support: No

No Dimensions: 336 x 150 x 63 mm

336 x 150 x 63 mm Recommended PSU: 750W

750W Power Connectors: 1 x 16-pin

Det som adskiller sig mest på listen af specifikationer, på et kort som dette, er naturligvis den annoncerede clockhastighed, som af ASUS er annonceret til at være 2790 MHz i OC mode. Det er et fornuftigt boost i forhold til den standard boost clock, som Nvidia har opført til 2610 MHz.





Lidt om Nvidia 4000 chippen

Den nye 4000 serie af grafikkort fra Nvidia er bygget på deres nye Ada Lovelace arkitektur. Den er baseret på TMCs nye 5nm 4N process. Den giver, ikke overraskende, forbedret effektivitet i forhold til en N7 process, som blev brugt på Nvidias tidligere Ampere arkitektur.

Den nye serie kommer ud over den nye underliggende procesmetode også med nye 4. generations Tensor cores og 3. generations RT cores. De elementer skal være med til at skubbe yderligere til ydelsen i forbindelse med specielt Ray Tracing og Nvidias DLSS.

Ray Tracing er uden tvivl kommet for at blive, og den visuelle effekt kan være utrolig stor, i de spil understøtter og implementerer det godt. Det er dog stadig en teknologi, der kræver et kraftigt grafikkort, hvis det skal køre med framerates, som kan komme i nærheden af at kunne sammenlignes med non Ray Tracing alternativet.

Med den nye arkitektur og forbedrede DLSS og RT Cores satser Nvidia nu med Ada Lovelace og RTX 4000 serien, at kunne give et spark til Ray Tracing og få gjort det mere mainstream end det har været tidligere.

Som nævnt tidligere blev RTX 4070Ti kortet oprindeligt lanceret under RTX 4080 12GB navnet. Nvidia gjorde i deres markedsføring primært opmærksom på den lidt mindre mængde RAM.

Det tog dog ikke mange sekunder før tech pressen slog ned på andre væsentligt forskelle. RTX 4070Ti kortet har fx 2048 færre CUDA cores og så er man gået fra en 256 bits memory bus til en 192 bits.

Det var der så meget ballade omkring at Nvidia valgte at trække lanceringen af RTX 4080 12GB tilbage og nu er den så kommet som RTX 4070Ti kortet i stedet.





En tur rundt om ASUS ROG RTX 4070Ti OC Edition

Helt som det har været standard i Nvidias 4000 serie af kort, er der også her tale om et fysisk stort kort. Kortet er lige under 34 cm langt, 15 cm bredt og over 6 cm tykt. Med den størrelse kryber vægten lige op over 1,8 kg.

Så hvis man har planer om et SFF system, så kan det godt give problemer.

Designet på kortet er overordnet meget i stil med den hardware, vi kender fra ASUS i deres Republic of Gamers serie. Kortet her har dog fået lidt flair, i form af røde og blå elementer omkring blæserne. Det giver et samlet fint look på kortet, men kan naturligvis godt ende med ikke at passe så godt ind i alle systemer. Designet er det samme, som vi ser på tværs af hele den nye serie fra ASUS. Så kortet her ligner på en prik både 4080 og 4090 varianterne, omend anelse mindre her, i 4070Ti versionen end de andre.

Den, trods alt, store størrelse på kortet er naturligvis også ensbetydende med en stor køler. ASUS har brugt tre blæsere, med hvad de kalder Axial-tech, som er blevet større end tidligere. Alt sammen for at give bedre ydelse og lavere støjniveau.

De tre blæsere er arrangeret, så de to yderste kører i modsat retning af den i midten. Det er med til at reducere støj fra turbulens, og sikre bedre spredning af luften over kortet. Samtidigt er blæserne tunet, så de slår helt fra så længe kortets temperatur er under 55 grader i Quiet indstillingen.

Under blæserne finder vi en massiv køler, som dog er en anelse mere åben end designet, som kan ses på 4080 og 4090 varianterne. Helt som mange andre kort i 4000 serien, så er selve kortet også her kortere end køleren. Det betyder, at den sidste del af kortet er ren køler, og der er lavet mulighed for, at luften kan blæse direkte igennem kølefinnerne.

Det gennemførte design følger med i den bagerste ende af kortet, hvor ASUS har lavet en veludført RGB zone, der dækker hele bagenden på kortet. Det er smukt udført og et godt alternativ til RGB omkring blæserne, som mange ikke vil kunne se alligevel. Denne zone suppleres af RGB belysning i logoet, på siden af kortet.

I enden af kortet har ASUS også forsynet kortet med to fire pins PWM stik til blæsere. Det betyder, at der dels er mulighed for at tilslutte flere blæsere, end man måske har mulighed for direkte på mit bundkort. Det betyder dog også, at man kan have to blæsere, som automatisk kan reguleres af temperaturen på grafikkortet i stedet for CPUen.

På bagsiden er kortet udstyret med en backplate, som matcher designet på kortet godt. Den er, sammen med intern metalstruktur i kortets køler, med til at sikre det store grafikkort har en rigid struktur.

På bagsiden kan vi også se den lille kontakt, der gør det muligt at skifte imellem de to BIOS muligheder som kortet er kommer med. Alle vores tests er naturligvis lavet i Performance Mode indstillingen.

Helt som de andre kort vi har set på i 4000 serien fra Nvidia, leveres strømmen via det nye 12VHPWR stik. Der er dog en adapter med i kassen til kortet, så man kan bruge tre almindelige otte pins PCIe stik.

Ser vi på tilslutningerne, adskiller kortet sig lidt her i forhold til det 4070Ti kort, som vi så på fra MSI. ASUS har rystet posen en smule, og giver os tre DisplayPort 1.4a og to HDMI 2.1a stik at gøre godt med. Så der er en bonus HDMI med her.

Både materialer og byggekvalitet er super lækkert hele vejen rundt på kortet, og det er tydeligt, at ASUS har kælet for detaljerne med deres nye serie.





Testen

Det er blevet tid til testen, så vi kan få placeret ydelsen på kortet. Testen blev lavet på vores AMD Ryzen baserede open bed test bench, med følgende hardware:

Bundkort: MSI MEG X570 Godlike

MSI MEG X570 Godlike CPU: AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 3700X RAM: 32 GB G.Skill Trident Z @3200 MHz

32 GB G.Skill Trident Z @3200 MHz PSU: Seasonic Prime GX-1000

Første punkt på dagsordenen er, som altid, at finde en baseline på både clockhastigheder, temperatur og støj. Det sker med en Unigine Heaven stresstest, som jeg lader køre i 30 minutter.

Her landede ASUS ROG Strix RTX 4070Ti OC med en boost clock på 2895 MHz, så altså over 100 Mhz mere end ASUS selv anfører, og en del mere end de 2610 MHz, som Nvidia selv angiver, som standard boost clock.

Den solide køler betød, at temperaturen toppede ved 50 grader. Den solide køling kunne klares ved et lydniveau på kun 37 dB. Det betyder, at kortet deler førstepladsen med MSI RTX 4070Ti Suprim X kortet, som de mest lydsvage jeg har testet.

Herefter gik turen videre til de syntetiske 3D Mark Benchmarks. Jeg startede med Firestrike Extreme. Her kom Strix kortet kortet ind med en samlet score på 22240, som placerer den ganske forventeligt i forhold til de andre kort i testen. AMD slår den lige nøjagtigt med deres RX6900XT.

Resultaterne for Time Spy testen gav et resultat på 18093 point. Det er en score, som igen, placerer RTX 4070Ti kortet forventeligt. Denne gang er det dog med et lille forspring til RX6900XT kortet.





Spiltest

Vi springer videre til vores spiltest, for at se hvordan kortet klarer sig. Alle tests her er gennemført uden brug af DLSS, render scaling eller andre lignende teknologier, så det er en test af den rene rå ydelse.





Cyberpunk 2077

High Preset - INGEN DLSS - INGEN AMD Fidility FX - Dynamic Resolution Scaling = OFF

Cyberpunk 2077 er stadig en af de mest krævende spil titler på markedet. Vi kan se at Strix RTX 4070Ti kortet kommer lidt til kort ved 4K. Her skal forklaringen nok findes i den langsommere memory bus, der kan være en udfordring, når der skal hentes masser high res textures.

Vi kan dog igen se det lidt specielle sammenfald mellem 1080p og 1440p opløsningerne, som vi også observerede ved andre 4000 serie kort på vores test system.

Ser vi på sammenligningen bliver det tydeligt, hvor langt 4070Ti og 4080 kortene reelt er fra hinanden. Vi kan se at RTX 4070Ti er på højde med RX6900XT kortene fra AMD:





Assassin's Creed Valhalla

High Preset - Resolution Scale: 100% - Adaptive Quality = OFF

Næste spil er knap så krævende, men kan dog fortsat være en udfordring ved højere opløsninger.

Vi kan se at RTX 4070Ti kortet er betydeligt bedre med ved 4k. Vi ser dog igen de tætte resultater mellem 1080p og 1440p.

I sammenligningen kan vi se et lidt specielt resultat. Her vil det faktisk ikke kunne betale sig at købe et RTX 4080 kort, da ydelsen, måske med undtagelse af 4K, er stort set identisk. Det er også en titel hvor RX6900XT kortet er rigtigt godt med.





Outriders

Ultra Preset - DLSS: OFF - Resolution Scaling: 100%

Outriders er lidt i samme klasse som Assasins’s Creed. Vi kan se at der sagtens kan skaffes gode resultater med et RTX 4070Ti kort. Sammenfaldet ved de to lavere opløsninger skinner dog igennem igen.

Ser vi på sammenligningen er det igen en titel, hvor hoppet op til et RTX 4080 kort ikke kan betale sig med mindre man spiller ved 4K. Vi kan faktisk også se at tidligere generations 3070Ti er rigtigt godt med i stakken.





Overwatch 2

Ultra Preset - Ultra Preset - Render Scale: 100% - Dynamic Render Scale: OFF - High Quality Upsampling: OFF

Sidste spil i stakken er Overwatch 2, som helt klart er den letteste at tygge sig igennem for kortene. Det er dog også i et spil som dette at høje FPS resultater er et must for de fleste.

Det er dog ikke noget problem for Strix RTX 4070Ti kortet, som klarer fine trecifrede resultater over hele linjen.

Ser vi på sammenligningen placerer RTX 4070Ti kortet sig ret forventeligt. Det er faktisk tæt på at blive slået af RTX 3070Ti kortet, som ligger tæt på i 1080p, men taber i de to højere opløsninger.





Ray Tracing

Normalt har vi indtil nu ikke testet Ray Tracing ydelse, når vi har testet grafikkort. Det har været med det argument, at det det har været ret begrænset, hvor udbredt det var og hvor mange kort der understøttede det, på en fornuftigt måde.

Med den nye 4000 serie af kort fra Nvidia, og de forbedringer som tiden har bragt med sig, har vi dog besluttet os for at tage det med. På den måde kan I forhåbentligt få lidt af en ide om, hvordan de kort vi tester fremadrettet ligger i forhold til hinanden på Ray Tracing ydelse.

Ray Tracing er dog ret besværligt at teste på en god måde. Det bunder i, at der er stort set lige så mange implementeringer af Ray Tracing, som der er spil der understøtter det. Det er ikke en samlet pakke, og spilproducenterne kan vælge at benytte meget få, eller alle muligheder der findes i Ray Tracing.

Derfor kan kravet til hardwaren variere meget fra spil til spil, selv om man spiller med Ray Tracing aktiveret i dem alle. Til vores tests af Ray Tracing har vi valgt at teste med Cyberpunk 2077. Det gør vi fordi, det er et af de spil på markedet i dag der har den mest omfattende Ray Tracing understøttelse. Det betyder, at det er et spil der kan danne godt grundlag for dybere tests af Ray Tracing, hvis vi på et senere tidspunkt skal lave en mere gennemgående test af det.

Det er dog også vigtigt at understrege, at testen her, som de andre tests for den sags skyld, kun er et snapshot af ydelsen baseret på netop det spil og de indstillinger vi har testet med. Det er altså ikke det endegyldige svar på hvor godt et grafikkort er til Ray Tracking. Testen er lavet, for at give en ide om de testede korts indbyrdes styrkeforhold, i en række udvalgte spil.

Vi håber dog, at testen kan bruges som grundlag for en sammenligning imellem RT ydelsen på forskellige kort. Samtlige tests er også gennemført uden brug af DLSS, AMD Fidility FX eller andre lignende teknologier eller render scaling.

Det er altså den rene rå Ray Tracing ydelse, uden hjælp fra nogen af de værktøjer.





Cyberpunk 2077 - Ray Tracing

Ray Tracing Medium Preset - INGEN DLSS

Igen kan vi se her, at den lavere Memory Bus formodentligt er det, som ender med at tage pusten fra RTX 4070Ti kortet. Med den nye generation af RT Cores burde kortet have en fordel, men selv et lidt ældre kort som 3070Ti og RX6900XT, som begge har en 256 bits memory bus er stadig ret tæt på.

De flere kerner og højere memory bus placerer ikke overraskende RTX 4080 kortet i front her. Det er en ting, som det her der er med til at understrege, hvorfor Nvidia oprindeligt var trådt ret meget ved siden af, ved at forsøge at sælge RTX 4070Ti kortet her som et RTX 4080.





Pris

Jeg kan pt finde ASUS ROG Strix RTX 4070Ti OC Edition kortet med en online pris lige under 8800 kroner. Det er et dyrt kort, selv hvis vi sammenligner med andre RTX 4070Ti kort fra ASUS. Deres TUF version af samme kort, kan findes omkring 1000 kroner billigere.





Konklusion

ASUS har med deres ROG Strix RTX 4070Ti OC lavet et smukt og gennemført kort som kommer med en stil og byggekvalitet, der får den til at skille sig lidt ud. Små ting som tilføjelsen at to PWM stik, er med til at tilføje mere værdi til kortet.

Designet, og ikke mindst farvevalget, vil måske ikke passe ind alle steder, men det er trods alt lækkert at se design og stil, der skiller sig lidt ud.

Køleløsningen er super god og holder kortet både køligt og støjsvagt, hvilket altid er en bonus i min bog.

Hvor vigtigt den slags detaljer er, og hvor meget man er villig til at betale for det, er naturligvis en smagssag. Udfordringen for mig opstår dog, når man ser på pris til ydelsesforholdet, som i min bog altid vil være det vigtigste.

Hvis der smides små 1500 kroner mere i budgettet, så kan man finde RTX 4080 kort, som måske ikke lander med helt det samme gennemførte design og stil, men som vil yde en god tand bedre.

Samtidigt så kan man for omkring 2000 kroner mindre, finde RTX 3070Ti kort, som i ihvertfald de spil vi tester, ligger tæt på eller over i ydelsen. Det samme kan siges om AMD RX6900XT eller endda RX6950XT kort, som også kan findes billigere.

Med et pris og ydelsesforhold, der ligger som det gør pt, så er det svært at anbefale RTX 4070Ti kort i denne prisklasse. Det samme gør sig gældende for ASUS ROG Strix RTX 4070Ti OC kortet her. Hvis man skal se i retningen af 4070Ti, så findes der også meget sammenlignelige kort fra både ASUS selv, og andre producenter, som er omkring 1000 kroner billigere end Strix versionen her.

ASUS har lavet et smukt og godt ydelse kort, men prisen er skæv. Det pris ansvar ligger nok nogenlunde lige delt imellem ASUS og Nvidia.

Vi lander med en endelig karakter på 6, for et smukt og lækkert kort, som dog taber på pris og ydelse.





Godt:

Smukt design

Gode materialer

Solid køling

Støjsvag





Skidt:

Dyrt sammenlignet med hvad man ellers kan få