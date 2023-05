Bedre Ray Tracing ydelse med AMD

AMD melder ud at vi nu kan se frem til op til Maximum Ray Tracing spil med deres RX 7900 grafikkort i kombination med deres FSR 2.0 teknologi.

Kampen om at være i front med de nye spil teknologier, som Ray Tracing, er hård imellem AMD og Nvidia. Selv om det var Nvidia der introducerede Ray Tracing til den bredere befolkning, så vil AMD også gerne have en bid af den kage.

I den forbindelse har AMD delt en video med titlen "Maximum RT Performance | FSR 2 + AMD Radeon™ RX 7900 Series Graphics", og med en titel af den kaliber ligger AMD i ovnen til en kamp.

I videoen kan man se en række forskellige spil, som Cyberpunk 2077, Hitman, The Callisto Protocol og mange flere, køre i 4K opløsning med Ray Tracing og FSR 2.0 aktiveret. Det kobles naturligvis sammen med de gennemsnitlige FPS resultater.





AMD lover selv op til dobbelt ydelse i Ray Tracing spil med FSR 2.0 aktiveret. Det er naturligvis gode toner hvis resultaterne holder. I den række af de viste spil ser resultaterne dog også rigtigt fine ud. Det vil dog måske nok være en overdrivelse at kalde det Maximum Ray Tracing performance, hvis man ser lidt nærmere på detaljerne.

I et spil som Cyberpunk 2077, som givet er det klart tungeste spil i det viste lineup, er resultaterne på 67 FPS kun opnået ved at bruge Medium preset indstillingen til Ray Tracing. Så derfra er der altså et stykke op til Maximum trods alt, og i det lys er 67 FPS ikke just imponerende. Specielt når man tager i betragtning, at det er på AMDs top kort RX 7900XTX, med ikke mindre end 24 GB RAM.

Hvis man er på AMD vognen på grafikkort og er i High End segmentet her, som RX 7900 kortene ligger i, så er der dog, på trods af den lidt misvisende titel, noget at hente trods alt, hvis man gerne vil spille med Ray Tracing.

AMD er stadig ikke i nærheden af, at kunne slå Nvidia når det kommer til Ray Tracing på high end kortene. Her er det dog nok også vigtigt at holde sig for øje, at Nvidias top kort RTX 4090 er omkring 4000-5000 kroner dyrere end et RX 7900XTX kort. Ser vi på gaming uden Ray Tracing, så er AMD stadig et godt bud, da et RX 7900XTX sagtens kan konkurrere med RTX 4080 kortene, og tilmed gør det en anelse billigere.

I mid og low end segmentet er AMD stadig rigtigt gode bud, når man ser på pris og ydelse kontra Nvidia. Så måske AMD skulle lægge deres fokus her, i stedet for at lave videoer med titler om "Maximum RT performance", når de stadig er et stykke fra det mål selv med FSR 2.0.

Det som er mest spændende fremadrettet er dog nok, hvornår AMD får skubbet FSR 3.0 ud af døren. Det var oprindeligt skemalagt til at lande her i starten af 2023, men vi har endnu ikke set skyggen af det.