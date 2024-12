Boost din gaming med Nvidia

Ved hjælp af hurtige tilpasninger i indstillingerne kan du med moderne Nvidia kort, og udnyttelse af features som DLSS med ting som Frame Generation, hurtigt opleve et ret massivt boost til din gaming oplevelse.

19 dec. 2024 kl. 10:17 Af Kenneth Johansen

Ud over den rene ydelse, som moderne grafikkort kommer til bordet med, er en af de nye udviklinger software løsninger, der, ved hjælp af blandt andet AI og Machine Learning, kan være med til at booste vores Frame Rates.

I dag tager vi et kig på mulighederne med de moderne Nvidia grafikkort i RTX 40 serien. Helt specifikt tager jeg et kig på DLSS 3, som er en fast del af alle kort i RTX 40 serien. For at teste det har jeg en gaming laptop med et RTX 4070 grafikkort, og ser på hvor stort et boost jeg kan få ud af at bruge teknologier som DLSS.





Hvad er Nvidia DLSS?

DLSS (Deep Learning Super Sampling) har gennemgået et par generationer og Nvidia annoncerede DLSS som en nøglefunktion i GeForce 20-seriens grafikkort ved deres lancering i september 2018. Så det er efterhånden længe siden DLSS så dagens lys.

Kort fortalt virker DLSS i sin grundform ved hjælp af DLSS Super Resolution, som øger ydeevnen for alle GeForce RTX GPU’er ved at bruge AI til at producere billeder i højere opløsning ud fra input i lavere opløsning. DLSS samler flere billeder med lavere opløsning og bruger bevægelsesdata og feedback fra tidligere billeder til at genskabe billeder i oprindelig kvalitet.





Resultatet skulle være, at man som spiller kan opleve højere frame rates ved højere opløsninger, end dit grafikkort normalt ville kunne klare uden hjælp fra DLSS.

Det har dog været et spørgsmål om at finde en balance, for DLSS kom typisk med en grad af visuelle forringelser i billedet, i forhold til at køre med den fulde opløsning.





DLSS 3.5

Siden de første versioner af Nvidia DLSS er der dog sket meget og den nyeste version, DLSS 3.5, som er kommet til sammen med RTX 40 serien af grafikkort, er en klar forbedring i forhold til tidligere versioner.

Dels er hardwaren i RTX 40 serien blevet bedre med de dedicerede Tensor Cores, der bruges til DLSS. De bagvedliggende software løsninger og algoritmer er naturligvis også blevet bedre. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at AI har fået gevaldigt boost over de seneste år. Det er en udvikling der i høj grad er drevet at chips fra Nvidia.

De fremskridt kan heldigvis også mærkes i DLSS, som er blevet meget bedre.





De nye tilføjelser i DLSS 3.5 er en forbedring til Super Resolution og Deep Learning Anti-aliasing. Fremskridtene her kan nydes på tværs af alle GeForce RTX grafikkort.

Oven i det er der dog kommet features, som Frame Generation og Ray Reconstruction, som kun kan bruges på de nye RTX 40 serie kort.

Så har man er RTX 400 serie kort, kan man derfor som en del af DLSS 3.5 i understøttede spil nyde disse teknologier:





DLSS Super Resolution: Øger ydeevnen for alle GeForce RTX GPU’er ved at bruge AI til at producere billeder i højere opløsning ud fra input i lavere opløsning. DLSS samler flere billeder med lavere opløsning og bruger bevægelsesdata og feedback fra tidligere billeder til at genskabe billeder i oprindelig kvalitet.

Øger ydeevnen for alle GeForce RTX GPU’er ved at bruge AI til at producere billeder i højere opløsning ud fra input i lavere opløsning. DLSS samler flere billeder med lavere opløsning og bruger bevægelsesdata og feedback fra tidligere billeder til at genskabe billeder i oprindelig kvalitet. Deep Learning Anti-aliasing: Leverer højere billedkvalitet for alle GeForce RTX GPU’er med en AI-baseret anti-aliasing-teknik. DLAA bruger den samme Super Resolution-teknologi udviklet til DLSS og genskaber billeder i oprindelig opløsning for at maksimere billedkvaliteten.

Leverer højere billedkvalitet for alle GeForce RTX GPU’er med en AI-baseret anti-aliasing-teknik. DLAA bruger den samme Super Resolution-teknologi udviklet til DLSS og genskaber billeder i oprindelig opløsning for at maksimere billedkvaliteten. DLSS Frame Generation: Øger ydeevnen ved hjælp af AI til at generere flere billeder, samtidig med at der opretholdes fremragende responsivitet med NVIDIA Reflex. DLSS analyserer sekventielle billeder og bevægelsesdata fra den nye Optical Flow Accelerator i GeForce RTX 40-seriens GPU’er for at skabe ekstra billeder i høj kvalitet.

Øger ydeevnen ved hjælp af AI til at generere flere billeder, samtidig med at der opretholdes fremragende responsivitet med NVIDIA Reflex. DLSS analyserer sekventielle billeder og bevægelsesdata fra den nye Optical Flow Accelerator i GeForce RTX 40-seriens GPU’er for at skabe ekstra billeder i høj kvalitet. DLSS Ray Reconstruction: Forbedrer billedkvaliteten for alle GeForce RTX GPU’er ved hjælp af AI til at generere ekstra pixels i intensive ray tracing-scener. DLSS erstatter manuelt justerede denoisers med et NVIDIA-supercomputer-trænet AI-netværk, der genererer pixels af højere kvalitet mellem de prøvede stråler.

Forbedrer billedkvaliteten for alle GeForce RTX GPU’er ved hjælp af AI til at generere ekstra pixels i intensive ray tracing-scener. DLSS erstatter manuelt justerede denoisers med et NVIDIA-supercomputer-trænet AI-netværk, der genererer pixels af højere kvalitet mellem de prøvede stråler. NVIDIA Reflex: NVIDIA Reflex, GeForce RTX 40-seriens GPU’er og G-SYNC®-skærme leverer den laveste latenstid og bedste responsivitet for den ultimative konkurrencefordel. Reflex er designet til at optimere og måle systemlatenstid og giver hurtigere måleretning, hurtigere reaktionstider og den bedste præcision i sigtet til konkurrencedygtige spil.





Praktisk test

For at se hvor meget der er at hente med DLSS 3.5, tager jeg et kig på en Lenovo Legion gaming laptop, og tester med spillet Dragon Age - The Veilguard.

Det er en helt ny spiltitel, som naturligvis kommer med DLSS support.

Lenovo Legions systemet som jeg bruger har følgende hardware:

CPU: Ryzen 7 7840HS

Ryzen 7 7840HS RAM: 16GB RAM

16GB RAM GPU: Nvidia RTX 4070

Nvidia RTX 4070 Skærm: 2560x1600 ved 165 Hz

Samlet set en solid samling hardware til gaming, men da vi også har en skærm med en ret høj opløsning, så kan nye spil stadig godt være en udfordring.





Første test UDEN DLSS

Jeg startede med at starte Dragon Age - The Veilguard op med systemets native opløsning på 2560x1600, helt uden nogen form fra DLSS eller andre Super Resolution teknologier. Jeg testede tre grader af grafiske presets, Low, Medium og High.

Her kan vi se, at resultaterne allerede på low lå meget tæt på de magiske 60 FPS, som mange PC gamere gerne ser som minimum. Med FPS resultater på 63 FPS på Low Preset, så er vi i hvert fald meget langt fra at kunne nyde de 165 Hz, som skærmen på Lenovo Legion laptopen kan klare.





Anden test med DLSS

I næste forsøg lavede jeg en test med DLSS sat til Balanced. DLSS indstillingen var sat på Balanced for at få et godt balancepunkt mellem ydelse og grafisk kvalitet. Jeg havde dog ikke slået Frame Generation til for at få en ide om, hvilken forbedring man kan få via DLSS alene, hvis man ikke har et af de nyere RTX 40 serie kort, der kan udnytte Frame Generation.

Her kan vi se, at selv med DLSS alene kan vi nyde et solidt boost til FPS resultaterne med DLSS sat til Balanced. Nu er vi på den gode side af 60 FPS selv på High Preset mens Medium og Low klarer sig fornuftigt over 60 FPS.





Tredje test MED DLSS og Frame Generation

Herfra gik jeg videre og testede de samme tre grafiske presets, Low, Medium og High. Denne gang var det dog med DLSS og Frame Generation slået til. Her kan vi se det fulde udbytte, som Nvidia teknologierne tilbyder.

Oplevelsen af spillet var en helt andet, og det kan tydeligt ses på FPS resultaterne at DLSS og Frame Generation rykker ved tingene. Low og Medium indstillinger kom ind med resultater tæt på 100 FPS, mens jeg selv på High Preset indstillingen så FPS resultater i midt 80’erne.

Alt sammen kunne tilmed klares, uden at jeg kunne se nogen umiddelbar forringelse i den visuelle kvalitet af billedet.

For at gå all in prøvede jeg også det grafiske High Preset med Full Ray Tracing indstillingen slået til. Der klarede systemet resultater på 80 FPS når DLSS Balanced er slået til sammen med Frame Generation.

Så ikke alene har DLSS gjort det muligt næsten at fordoble frameraten på spillet med High Preset slået til men det blev også klaret efter Ray Tracing funktionerne var slået til og altså uden jeg kunne se nogen visuelle forringelser under normalt gameplay.

Nu er Ray Tracing inplementeringen i Dragon Age - The Veilguard måske ikke den mest aggresive på markedet men det var alligevel lækkert at se at det var muligt at udnytte Ray Tracing selv på High Preset ved hjælp af DLLS og stadig se FPS resultater omkring 80 FPS.





Så har du et grafikkort fra Nvidias RTX 40 serie, så er der god ekstra ydelse at hente ved at benytte sig af DLSS og Frame Generation.

Fordelen ved primært software baserede løsninger som DLSS er også at den løbende kan forbedres og man dermed kan forlænge levetiden på sit grafikkort.





Det forventes fortsat at Nvidia i starten af næste år vil lancere deres næste 50 serie af grafikkort. Hvad det har med af grafiske forbedringer, med en kombination af bedre hardware og et muligt forbedret DLSS, kan vi kun gætte på indtil nu.

De leaks der er ude indtil videre tyder dog på, at vi kan forvente et ret mærkbart boost til ydelsen.