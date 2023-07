Computex 2023: ASUS ROG Matrix RTX 4090

Hvis du vil have en af de mest pimpede og formodentligt højtydende versioner af et RTX 4090 grafikkort så ser det ud til ASUS har det klart snart.

1 jun. 2023 kl. 09:00 Af Kenneth Johansen DEL:

VORES DÆKNING AF COMPUTEX 2023 ER MULIG MED STØTTE FRA: ASRock, BeQuiet og MSI.





ASUS ROG er som regel god for nogen over the top udgaver fra grafikkort og det rammer de også meget godt med deres ASUS ROG Matrix RTX 4090. Det er baseret på særligt udvalgte RTX 4090 grafikkort som herefter er blevet udstyret med en AIO køleløsning.

ROG holdet er gået all in på kortet der kommer med liquid metal i stedet for den normale kølepasta. Det mest specielle ved kortet er dog naturligvis den støre AIO køleløsning der køler hele kortet.

Den er forbundet til en 360 mm radiator og forsynet med en kraftig pumpe. Blæserne er monteret samlet på radiatoren og forbindes magnetisk i serie så der kun skal holdes styr på en enkelt kabel for dem alle sammen.

ASUS ROG Matrix RTX 4090 ser forbandet godt ud og både materialer og byggekvaliteten var i top. ASUS satser på en lancering i Q3 i år men kunne ikke sige noget om hvilken pris vi kunne se frem til. Det bliver dog nok i den MEGET dyre ende og så er det formodentligt også en kort der kommer i begrænset antal.