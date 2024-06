Er Nvidia DLSS 4 på vej?

Mange mennesker har spekuleret over fremtiden for DLSS. Hvilke nye funktioner vil NVIDIA introducere? Vi har nu en idé om, hvad vi kan forvente. Under en Q&A-session delte NVIDIAs CEO Jensen Huang sine tanker om fremtiden for DLSS.

24 jun. 2024 kl. 09:21 Af Kenneth Johansen

Huang antydede, at fremtidige versioner af DLSS, formentlig DLSS 4, vil kunne generere teksturer og objekter.

Som NVIDIAs CEO specifikt sagde:

"Vi bruger allerede AI til neurale grafikker, og vi kan generere pixels baseret på få input pixels (DLSS 2). Vi genererer også billeder mellem billeder – ikke interpolation, men generering (DLSS 3). I fremtiden vil vi endda generere teksturer og objekter, og objekterne kan være af lavere kvalitet, og vi kan få dem til at se bedre ud."

Det interessante er, at NVIDIA allerede har fremvist en af disse to nye funktioner. Ved Siggraph 2023 præsenterede det grønne team deres Neural Texture Compression (NTC) løsning. Denne AI-drevne kompression reducerer teksturstørrelser, mens kvaliteten holdes høj. NVIDIA siger, at dette nye format er bedre end de gamle AVIF og JPEG XL formater.

Et godt gæt ville være, at NVIDIA kan udvikle NTC, så det kan forbedre kvaliteten af teksturer. Dette ser ud til at være det næste skridt for DLSS. Derefter, i DLSS 4 eller DLSS 5, kunne de tillade det at forbedre, eller endda skabe, højkvalitetsversioner af lavkvalitetsobjekter. Forestil dig det som en ny måde at få objekter til at se glatte og runde ud uden grove, polygonale kanter. Eller i det mindste er det, hvad jeg får ud af Huangs kommentarer.

Bemærk, at udtrykket “DLSS 4” i denne sammenhæng er brugt ret løst. Da intet er fastlagt endnu, kan vi muligvis se disse funktioner i DLSS 5 eller DLSS 6. Ikke desto mindre ser det ud til, at det er de nye funktioner, som NVIDIA arbejder på i øjeblikket.

NVIDIA vil forventeligt frigive sine næste generations GPU'er ved årets udgang. Det bliver derfor interessant at se, om de vil debutere DLSS 4 sammen med dem. Og hvis de gør det, vil DLSS 4 så kræve de nye RTX50-serie GPU'er? Eller vil det være kompatibelt med de ældre RTX-grafikkort?