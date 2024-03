Første demo for DirectX 12 Ultimate's Work Graphs

I går udgav Microsoft en ny DirectX 12 Ultimate-funktion kaldet Work Graphs. Work Graphs introducerer nye typer af GPU-autonomi, der forsøger at eliminere CPU-flaskehalse.

13 mar. 2024 kl. 09:28 Af Maria DEL:

Work Graphs i Direct3D 12 (D3D12) API har også en unik evne til dynamisk at vælge og starte shaders på mikroniveau. Og det virkelig seje her er, at NVIDIA har delt en techdemo til det.

Compusemble har delt en video, hvor de testede Work Graphs på et NVIDIA GeForce RTX 4090 med en AMD Ryzen 7 7700X. Så sørg for at se det, da det kan give dig en idé om, hvad denne nye API-funktion kan gøre.

I teorien bør dette forbedre ydeevnen under specifikke scenarier. Som du vil se i videoen, er disse ydeevneforbedringer dog ikke universelle. Med andre ord er der flere scener, hvor techdemoen kører nøjagtigt det samme med og uden Work Graphs.

Det vil være interessant at se, om nogen udviklere vil udnytte det. Lad os ikke glemme, at MS lancerede DX12 Mesh Shaders for nogle år siden. Og lige nu er der KUN ET spil, der udnytter dem. Så ja, selvom Work Graphs lyder sejt, er det ikke sikkert, at mange udviklere vil bruge det. Medmindre selvfølgelig næste PlayStation og Xbox-konsoller understøtter det.

NVIDIA og Microsoft har delt flere detaljer om Work Graphs på deres sider. Hvis du er interesseret i det, er det værd at læse deres blogindlæg.

Hvis du selv vil se nærmere på det kan du springe videre og downloade NVIDIAs techdemo fra dette link.