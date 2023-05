Farverige kinesiske grafikkort

Hvis du synes de grafikkort som vi ser på det danske eller vestlige marked er for kedelig så kan vi misundeligt se på det udbud der er på det kinesiske marked.

18 apr. 2023 kl. 10:39 Af Kenneth Johansen

Der er ingen tvivl om, at stilen og designet på de fleste grafikkort, som vi kan finde på det danske marked lander ret meget i samme område. Der er mange sorte og grå farver naturligvis kombineret med flashy RGB LED lys. Der er dog ikke ret mange, der går all in på alternative design og farver.

Sådan er det dog ikke, hvis vi ser til det kinesiske marked, hvor der kan være anderledes knald på design og farver. Med lanceringen af RTX 4070 kortene har Galax blandt andet lanceret en pink version i deres EX Gamer serie. Skjoldet omkring blæserne og kortets backplate er pink, mens de gennemsigtige blæsere kan pimpes med alle regnbuens farver i RGB LED.

En lidt anderledes tilgang ses på Boomstar serien fra Gainward. Her kommer kortet som standard med et gennemsigtigt skjold. Det kan dog fungere som holder, for tilpassede Faceplates, så man kan ændre stil og farver løbende. Det minder om de gamle dage, hvor man kunne skifte skjoldet på sin mobiltelefon.

Ideen er faktisk meget interessant, og hvis der er nogen af de kinesiske ideer der skulle finde vej til vores marked, så ville jeg synes det skulle være ideen om udskiftelige faceplates.

Skal den pink farve kombineres med lidt blåt, kan man se på Gainwards Star serie. Her kombineres den blå/pink farve med lidt design bling omkring blæserne.





Det er interessant at se, hvor anderledes stilen er på kortene på det kinesiske marked. Vi skal nok ikke forvente, at mange af dem finder vej til det danske marked. Det var dog en stil af kort, vi godt kunne have brugt, da vi byggede vores Unikitty system!