GeForce RTX 5080 tilpasses sanktioner

Seneste rygter om kommende GeForce RTX 50 Series grafikkort antyder at kortene kan være tilpasset og måske endda begrænset i ydeevne for at overholde nuværende sanktioner mod Kina.

13 may. 2024 kl. 08:32 Af Maria DEL:

Med en planlagt udgivelse senere i år, er rygterne, spekulationerne og insider-lækager om de kommende GeForce RTX 50-serie grafikkort blevet forstærket. De seneste rygter antyder, at GeForce RTX 5080 og RTX 5090 vil blive frigivet inden for få uger af hinanden, ligesom ved den indledende lancering af Ada Lovelace GeForce RTX 40-serien i 2022.

Bygget ved hjælp af NVIDIAs Blackwell-arkitektur, siges det kommende GeForce RTX 5080 at bruge det nye GB203 GPU, mens flagship kortet GeForce RTX 5090 er sat til at bruge GB202. Baseret på lækkede eller rygtede specifikationer, vil der være en betydelig forskel mellem de to med GB203 der inkluderer 96 SM'er i forhold til GB202's 192 SM'er.

Hukommelsesbåndbredden vil være 256-bit på GeForce RTX 5080 i forhold til 512-bit på GeForce RTX 5090. Selvom det forventes, at GeForce RTX 5080 vil være mere kraftfuldt end det nuværende GeForce RTX 4080 SUPER grafikkort, kan den amerikanske eksportforbud for kraftig GPU-hardware være årsagen til, at GeForce RTX 5080 lanceres i en 'nedskåret' tilstand.

NVIDIA skal sikre, at GeForce RTX 5080 opfylder specifikke ydelseskrav og mål for en global lancering på alle markeder. Hvis ikke vil GeForce RTX 5080 og RTX 5090 skulle springe Kina og de andre lande på begrænsningslisten over. Kina er et enormt marked for NVIDIA grafikkort, så lanceringen af RTX 5080 i regionen ville sandsynligvis være en prioritet for Nvidia.





Det forventes, at GeForce RTX 5090 slet ikke vil blive lanceret i Kina, så med det in mente har NVIDIA bygget GeForce RTX 5080 til at være 'sanktionskompatibel' (som Moore's Law is Dead YouTube-kanal nylig nævnte). Hvis det er sandt, så svarer ydelsen til den beskårne GeForce RTX 4090D, hvilket betyder, at RTX 5080 vil have samme ydelse som det nuværende flagskib GeForce RTX.

På den positive side er målingen, der bruges til de nuværende amerikanske sanktioner mod GPU'er, ikke strengt bundet til spillydelse. GeForce RTX 5080 kunne overholde restriktionerne og samtidig levere en in-game ydelsesstigning i to-cifret procent (10-15%) i forhold til RTX 4090.