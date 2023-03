Gigabyte lancerer GeForce RTX 4090 AERO OC

Hvis du er på udkig efter et High End grafikkort i et andet look end det typiske gamer orienterede design, så har Gigabyte med deres Gigabyte lancerer GeForce RTX 4090 AERO OC et godt bud i den lyse ende.

20 feb. 2023 kl. 14:00 Af Kenneth Johansen

Helt som vi har set det med de fleste RTX 4090 kort, er der her med det nye Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC naturligvis også tale et stort kort. Den underliggende chip er naturligvis den samme fra Nvidia, som pt er den største consumer grafikchip på markedet. Så det er her man skal se hen, hvis man vil have den maksimale ydelse ud af sit grafikkort.

Det som adskiller Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC fra flokken er designet. Det er et noget mere afdæmpet og stilet design, end de fleste grafikkort med fokus på gaming publikummet. Farverne er holdt i sølv og hvid, og der er kun en minimum af RGB.

Den eneste RGB der findes på kortet er lavet logoet på siden af kortet, og også her er stilen mere tilbagetrukket og afdæmpet. Der er ingen RGB at finde andre steder på kortet, som omkring blæserne eller lignende.

Under det nye ydre gemmer der sig de samme features, som vi ser på Gigabytes gaming versioner af kortene. Kølingen klares af tre 110mm Windforce blæsere. Det er blæsere, som Gigabyte kalder 3D Active. Det betyder, at blæserne stopper helt ved lav belastning, så man får et helt lydløst kort.

Køleblokken under blæserne er, som på alle RTX 4090 kort vi har set på, en massiv sag, hvilket er årsagen til kortets store størrelse, De store stak kølefinner sørger, i samarbejde med det et stort vapor chamber og et væld af heatpipes, for at holde både GPU chip og VRM kølinge under belastning.

Gigabyte har ikke løftet sløret for en pris endnu, men hvis vi ser ud på markedet for RTX 4090 kort, så kan vi nok forvente at lande tæt på 20.000 kroner. Hvis den pris ikke afskrækker dig, kan du læse mere om Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC her.