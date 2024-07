Intel Arc Battlemage X2 og X3 spottet

Intel's næste generation Arc Battlemage X2 og X3 GPU'er er blevet spottet med op til 56 Xe2-GPU-kerner på en 256-bit hukommelsesbus.

1 jul. 2024 kl. 10:16 Af Maria DEL:

Vi har fået nye oplysninger om Intel's næste generation af Battlemage X2 og X3 GPU'er fra nbd.ltd og Volza, der har spottet en log i told- og forsendelsesdata på deres respektive online databaser.

Intel's nye Arc Battlemage "X2" og "X3" kan være kodenavne for næste generations Arc GPU'er eller blot interne kodenavne for kortene selv. Der er et andet kort, der blev opført som "Churchill Falls" og angiveligt er en annulleret SKU, der er baseret på Intel's BMG-G10 GPU-die. Først har vi Intel Arc Battlemage "X3", der bruger BMG-G10 GPU-die, flagship chippen fra Intel, der tilsyneladende er annulleret, med de nye BMG-G21 og BMG-G31 GPU-die, der tager dens plads.

Intel Arc Battlemage "X3" grafikkortet har 448 EUs eller 28 Xe2-GPU kerner, med en 8-lags PCB på 16 GB GDDR6X hukommelse på en 256-bit hukommelsesbus.

Den anden SKU er mere af et mysterium, da vi ikke ved, hvilken GPU der er indeni, men det kan være BMG-G21 GPU-dien, der er blevet spottet i de samme logfiler og ser ud til at have Intel-testning af en række aktive blæser-kølelegemer med disse Battlemage GPU ingeniørprøver.

Med disse nye oplysninger ser det ud til, at Intel virkelig er ved at gøre fremskridt med deres Arc Battlemage GPUs. Vi kan kun fortsætte med at vente og se, hvad Intel har i vente for os med deres næste generation af grafikkort.