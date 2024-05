Lancerer Nvidia RTX 5080 først?

Selv om Nvidia endnu ikke har meldt noget ud selv, så forventer mange at vi under Computex næste måned, kan høre det første om den kommende RTX 50 serie. En velkendt leaker melder du at RTX 5080 lander i år.

7 may. 2024 kl. 11:17 Af Kenneth Johansen DEL:

Mange pc-brugere ser frem til de næste generationer af GPU'er fra NVIDIA. Og selvom det grønne hold endnu ikke har annonceret noget, hævder den velrespekterede leaker "kopite7kimi", at RTX 5080 vil komme ud før RTX 5090. Det sker efter andre spekulationer om, at Nvidia kun ville lancere RTX 5090 kortet i år, mens resten af serien ville komme næste år.

Hvis dette faktisk sker, kan NVIDIA følge en udgivelsesplan, der ligner det, vi så med RTX30-serien. Tilbage i 2020 lancerede NVIDIA først NVIDIA RTX 3080 og derefter RTX 3090. Det er dog værd at bemærke at både RTX 3080 og RTX 3090 kom ud samme måned så altså meget tæt på hinanden.

Ifølge rygterne kan NVIDIA kun frigive en GPU-model i 2024. Og hvis RTX 5080 kommer ud før RTX 5090, så må vi altså vente til 2025 med at se top kortet i den nye serie folde sine styrke ud.

Igen er alt dette spekulation da NVIDIA har endnu ikke annonceret noget. Alligevel, for dem der bruger en NVIDIA RTX 4080 eller 4090, bør denne nye RTX50-serie ikke nødvendigvis være noget at være begejstret for. Det betyder ikke, at RTX 4080 eller RTX 4090 vil blive forældede, når RTX50-serien kommer. Så hvis du allerede ejer et high-end GPU, vil man sandsynligvis stadig være godt sat frem til RTX60 eller endda RTX70-serien kommer ud.

Det vil også være interessant at se, om RTX 5080 vil kunne matche ydeevnen af RTX 4090. NVIDIA GeForce RTX 4090 er et uhyre, og den kan stadig klare de fleste nuværende-gen rasteriserede spil ved 4K. Dog, for spil der bruger Ray Tracing eller Lumen, bliver du nødt til at bruge DLSS for at kunne nye High Refresh gaming ved 4K.

Det er dog mere interessant at se hvad NVIDIA ellers har i vente for os. Vil Nvidia fx frigive en ny version af DLSS sammen med RTX 50-seriens GPU'er? Vil dette nye DLSS være eksklusivt for dem? Og hvad med andre softwareløsninger?