MSI lancerer ny RTX 4070 Ti SUPER

På trods af at RTX 50 seriens sandsynligvis er lige om hjørnet har MSI introduceret den "nye" GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X OC

13 may. 2024 kl. 09:20 Af Maria DEL:

MSI har introduceret et nyt grafikkort med navnet GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X OC, der ser ud som en mørkere version af Ventus 3X referencemodellen, der blev lanceret i januar 2024.

Shadow 3X har en boost clock hastighed på 2640 MHz (der kan forøges til 2655 MHz via MSI Center). Det er dog en specifikation der er ret ligegyldig, da Nvidias kort som standard er designet til at booste godt forbi deres specificeredde boost clocks, så længe kortet har tilstrækkeligt afkølet. Med en tripple fan køler, som den vi ser på det nye Shadow kort, er vores gæt at kortet ikke vil have problemer med kølingen. Den store forskel her er ikke kun farven, der erstatter den sølvsfarve fra Ventus-serien med en mørkere bronze eller brun metallic look.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X OC er tyndere, 43 mm versus 50 mm, og lettere, 838 gram versus 1107 gram. Ved at være tyndere og lettere, men stadig med det samme udseende som Ventus 3X, kunne MSIs nye Shadow-serie være seriens næste udvikling. Den repræsenterer MSIs mest overkommelige serie af GeForce RTX grafikkort.

Hvad angår køling, har du den samme TORX FAN 4.0 konfiguration, en kobber baseplade, varmerør, der dækker hele GPU'ens længde, og funktioner som Zero Frozr, der slukker for blæserne, når GPU-temperaturen falder under en vis grænse. MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X OC indeholder også en forstærket backplate, ligesom Ventus 3X, og leveres med et støttebeslag.

Det nye Shadow 3X OC kort har NVIDIA's specifikationer for GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 16GB GDDR6X-hukommelse på en 256-bit bus, 8448 CUDA-kerner og et TDP på 285W. Produkt siden for det nye MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X OC er nu live, og prisen forventes at være tæt på det anbefalede udsalgspris på $799 USD.