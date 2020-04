AUTHOR : Uber

Navi 22 og Navi 23 GPU’er spottet i Linux driver

Da AMD’s præsident og administrerende direktør Dr. Lisa Su lovede, at high-end 7nm Navi-drevne grafikkort var på vej, øjnende vi muligheden for nye potente konkurrenter til NVIDIA i horisonten. Nye tegn på noget spændende, er nu spottet i Linux drivers, som tyder på nye high-end grafikkort fra AMD er på vej.





Informationerne kommer via Tom's Hardware, og et forummedlem, Berniyh, som for nyligt spottede Navi 22 og Navi 23 grafikkort (GPU'er) for første gang og i en Linux-driver. Så kunne det være de kommende Navi grafikkort, som Lisa Su omtalte tilbage i august?

Vi ved ikke meget om disse high-end grafikkort på nuværende tidspunkt, og vi kan ikke sige med sikkerhed, om det er dem, hun henviser til specifikt. Når alt kommer til alt sagde hun også, at “we have a rich 7nm portfolio beyond the products that we have currently announced in the upcoming quarters.”

Via KOMACHI_ENSAKA lækkede et registreringsdokument fra Den Eurasiske Økonomiske Kommission (EØF), der blev offentliggjort i juni, som kun kunne tolkes som et understøttelse bevis på, at AMD have noget spændende på vej.

Men hvis det er tilfældet, vil AMD muligvis søsætte disse grafikkort for at kunne konkurrere med Nvidias high-end grafikkort som GeForce RTX 2080 Super eller RTX 2080 Ti, som i øjeblikket dominerer high-end GPU-marked. AMD fokuserer i øjeblikket på budget-klassen og produkter til mellemklasse, hvor AMD Radeon RX 5700 og 5700 XT grafikkort har fået solidt fodfæste. Selvom begge leverer performance efterfulgt at en smule forhøjet blæsestøj sammenlignet med deres direkte konkurrenter, kan de stadig ikke helt sammenlignes med Nvidias mest kraftfulde RTX grafikkort.

Nuværende rygter omtaler både Navi 22 og 23 såvel som Navi 21 muligvis kan inddrage Radeon-DNA'et og være baseret på en endnu bedre optimeret 7nm + proces node.

Derudover spekuleres der i, om AMD kunne placere dem i RX 5800 og RX 5900 serien, lydende på Navi 21 i Radeon RX 5800 serien og Navi 22 i Radeon RX 5900 serien.

Der er dog endnu ikke noget officielt at fremvise omkring lanceringsdatoer eller specifikationer. Hvis vi skulle gå efter AMD’s nylige roadmap, som viser, at producenten er i designfasen af sin RDNA 2.0-arkitektur, vil vi sandsynligvis ikke se disse grafikkort før sidst i 2020.





Kilde & Image credit:

Tom’s Hardware