AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-06-02 08:34:00

GUIDE: Valg af grafikkort 2019

Valg af nyt grafikkort kan være en jungle at finde ud af. Gennem vores redaktionelle test af grafikkort, har vi oparbejdet en solid erfaring omkring, hvilke pejlemærker du kan tage dig med i bagagen, når du begiver dig i kast med at indkøbe dit næste grafikkort.

Er du ikke helt opdateret på hardwareområdet, kan det være lidt af en jungle at gennemskue. Vi bygger vores fundament til vores guide til grafikkort gennem mange års erfaring. Vi vil i nedenstående video og artikel sætte fokus på de mest basale områder, som du kan tage med dig under armen, inden du starter købs processen.

Der vil efterfølgende komme flere guides til samme proces, og næste skud i rækken bliver en guide til indkøb af computerskærme.

Se hele gennemgangen i vores videoguide:

Der er et meget stort spænd i priserne på grafikkort med priser fra under 1000 kroner, og hele vejen op på den dyre side af 12.000 kroner. Så det kan godt betale sig at investere sine penge fornuftigt i forhold til de behov, man har. Vi kommer med en række råd til overvejelser, inden man smider sine surt tjente penge efter et grafikkort og slutter så af med et par konkrete anbefalinger til forskellige brugsscenarier.







Råd nr 1 - Overvej hvilke spil du gerne vil spille!

Der er stor variation i, hvor meget ydelse det kræver at køre forskellige spil, og det kan sjældent betale sig at købe et grafikkort, der leverer meget mere kraft, end man har behov for. Dette kan ofte være et fordyrende element, hvor du ender ud med et grafikkort, du basalt set slet ikke har behov for til at afvikle spillet, som grafikkortet var indkøbt med henblik på.

I den lave ende i forhold til hardwarekrav findes de populære e-Sport spil som CS:GO, League of Legends, Apex, Fortnite eller Minecraft. De spil kræver ikke synderligt meget grafisk ydelse at afvikle, så her behøver man i nogle tilfælde ikke engang et dedikeret grafikkort. Et dedikeret grafikkort er et separat stykke hardware, som man monterer, mens et integreret kort er indbygget i CPU'en i computeren.

De mindre krævende computerspil som ovennævnte kan i mange tilfælde fint afvikles på et integreret grafikkort.

Store mere grafisk tunge spil, som Assasins Creed eller Shadow of the Tomb Raider, kræver naturligt nok mere saft fra grafikkortet. Specielt hvis man gerne vil spille med detaljegraden skruet op, så spillets visuelle kvalitet kommer frem.

På den måde kan man få en idé om, hvilken ydelse man kan forvente af forskellige grafikkort.

Alternativt kan man også undersøge kravene til de spil, som man har i kikkerten og få en idé om, hvad man skal kigge efter i forhold til grafikkort.





Råd Nr. 2 - Hvilken skærm vil du spille på?

Sammen med overvejelsen over hvilke spil, du vil spille, betyder det også meget, hvilken skærm du vil spille dem på. Der findes et hav af forskellige skærme med forskellige opløsninger og refresh rates (skærmens opdateringshastighed). Specielt hvis man bevæger sig ind på markedet for gaming skærme, vokser udvalget hurtigt.

Den mest almindelige skærm er stadig en Full HD (1920x1080) skærm ved 60 Hz. Så hvis du ikke har købt en specifik gaming skærm, er det sandsynligvis sådan en, du har. De 60 Hz kan også angives som føromtalte refresh rate og dækker over, hvor mange gange i sekundet ens skærm kan opdatere billedet.

60 Hz er 60 gange i sekundet, og 120 Hz er 120 gange i sekundet. En højere refresh rate giver et mere roligt billede med muligheden for flere detaljer. Specielt i spil med hurtige bevægelser som skydespil.

Hvis man bevæger sig op til en skærm med en højere opløsning, så er der flere pixels pr. billede, og hvis det så samtidigt er en skærm med en højere refresh rate end de 60 Hz, så bliver det endnu tungere for grafikkortet at trække. Så dette punkt er værd at være ekstra opmærksom på.

På en Full HD skærm ved 60 Hz genereres 124.416.000 pixels i sekundet. For en 4K og 144 Hz skærm, er det tal helt oppe på 1.194.393.000 pixels pr sekund. Så altså en forskel, som vil kunne mærkes for grafikkortet, der skal drive det.

Naturligvis kan man sagtens køre med en lavere refresh rate, end skærmen er anført til at kunne præstere. Men hvis man konsekvent gør det, så har man i vores optik spildt sine penge. Typisk betaler man nemlig en del oven i hatten netop for at få for eksempel en 120 eller 200 Hz skærm.

Husk også på at opløsningen ikke har noget at gøre med den fysiske størrelse på skærmen. En Full HD skærm kan for eksempel fås både i 24” og 34” versioner, selv om antallet af pixels på skærmen er det samme.

Det gælder også for alle andre opløsninger også, så de to ting hænger altså ikke direkte sammen.

Så det er vigtigt at få skærm og grafikkort til at passe nogenlunde sammen, hvis man vil have det optimale ud af sit system, og de penge man har brugt på det.





Råd 3 - Overvej om tunede kort er prisen værd!

Det sidste råd vi trækker ind i ligningen er at spare jeres penge og ikke bruge dem på specielle tunede udgaver af kortene.

Mange nye grafikkort kommer tit i flere versioner af det samme kort, hvor en eller flere ofte kan være dyrere, fordi grafikkortet er blevet fabriksoverclocket til at være hurtigere end standard versionen. I hvert fald på papiret. Det lyder fristende, når man læser specifikationerne på nettet, inden man køber, men her vil vi altså råde jer til at spare pengene.

I langt de fleste tilfælde, og her siger vi de fleste, for der er enkelte kort, som er overclocket fra fabrikken i sådan en grad, at man reelt kan klemme mere ud af dem end normale kort. Men de er mere undtagelsen end reglen.

Det eneste et fabriksoverclocket kort tilbyder er en højere garanteret boost clock (en højere frekvens end kortet bygges med). Vores erfaring fortæller dog, efter at have testet ret mange grafikkort igennem tiden, at den lille forskel ender med at betyde meget lidt i det store billede.Stort set alle kort booster alligevel til omkring det samme niveau, så længe man har et fornuftigt airflow i sin computer. Så man ender altså med at betale for ydelse på papiret, som i virkeligheden betyder meget lidt i reel ydelse i spil.

I sidste ende er selve GPU chippen, der sidder på kortet den samme, og de er efterhånden så optimerede, at det er inden for ret små margener, at ydelsen svinger.

Typisk ligger forskellen mellem basismodelen og en dyrere tunet model på under 100 MHz i reel boost hastighed, og det flytter i sidste ende ikke meget på, hvor gode resultater du fåt i spil.

Konkrete bud på nyt grafikkort:

Vi kan skrive spalte op og spalte ned om hvilke bevæggrund, der skal danne fundament for indkøbet af dit næste grafikkort. Men til dem af jer, som gerne vil have mere konkrete bud end rådene herover, har vi kigget dybere på nogle bud på grafikkort i forskellige kategorier, man kan bruge som en nogenlunde rettesnor, hvis man skal købe kort.

Husk på at buddene herunder er vejledende, og der er flere trin på stigen af mulige grafikkort, men vi har ikke mulighed for at gennemgå dem alle. Kortene herunder er altså ment som en minimum på de forskellige trin, og hvis man vil have mere rum i ydelsen, kan man tage et grafikkort fra trinnet over dem, som bliver nævnt her.



Scenarie 1 - Lettere eSport titler på en standard Full HD skærm

Ønsker man at spille lette e-sports titler på en almindelig Full HD skærm, så kan man, hvis man er på et helt stramt budget, i mange tilfælde klare sig med en af AMD's nye APU'er med integreret Vega grafik. Det kunne for eksempel være deres Ryzen 5 2400G APU, som giver dig både CPU og grafik samlet og ydelse nok til de lette spil.

Husk bare at matche det op med gode RAM. Og nok af det, da Vega delen deler RAM med resten af systemet.



Scenarie 2 - Tungere spil i Full HD @ 60 Hz

Vil man gerne have lidt mere kraft og måske også kunne trække lidt tungere spil, så kan man se sig om efter et GTX 1050Ti kort fra Nvidia lejren eller et AMD Radeon RX 570.



Scenrie 3 - Full HD med high refresh skærm eller 1440P gaming

Rykker man højere op, og vil man gerne spille tungere spil i Full HD med en 120 Hz gaming skærm, eller måske endda i 2560*1440, så er det et kort omkring et GTX 1060 kort fra Nvidia eller et Radeon RX 580 eller 590 fra AMD siden, man skal kigge efter.



Scearie 4 - 1440p gaming med high refresh rate skærm

Tager man skridtet videre, og vil man gerne spille 2560x1440, men også med en high refresh rate skærm, så skal man op omkring et GTX 1080Ti eller RTX 2080 på Nvidia siden eller et af de nye AMD Radeon VII kort.



Scenarie 5 - 4K eller 1440p Ultra Wide gaming

Sidste trin er for den absolut kræsne gamer, og her taler vi om 4K gaming eller 1440p Ultra Wide format med høj refresh rate. Her bliver det virkeligt tungt at drive spillene, hvis man vil spille de nye titler.

I den her gruppe er der reelt set kun et kort rettet imod gaming, der kan være med og det er Nvidias RTX 2080Ti kort, som på nuværende tidspunkt er ydelseskongen. Ved de her opløsninger er AMD pt hægtet af, så der er desværre ikke meget konkurrence i det segment.

Det var et par hurtige råd og et par eksempler, hvis I skal ud på markedet efter et nyt grafikkort.

Det er værd at bruge lidt tid på at se sine behov og krav igennem, for man kommer som sagt hurtigt til enten at bruge flere penge end det måske var nødvendigt, eller i den anden ende købe et kort, der ender med at skuffe i forhold til ens forventninger. Det er naturligvis altid bedre at købe, så man har MERE ydelse, end man behøver, for så er man også sikret lidt frem i tiden. Men hvis man er på et stramt budget, så handler det selvfølgeligt om at bruge sine penge mest fornuftigt.

Husk at I altid er mere end velkomne til at stille spørgsmål i kommentarfeltet Tweak.dk, på vores YouTube kanal eller Facebook, hvor mange af vores andre gode brugere sikkert også kan være behjælpelige med inputs og gode råd.

I kan selvfølgeligt også tjekke anmeldelser ud på grafikkort her på Tweak.dk eller på vores YouTube kanal, hvis I vil se mere om, hvordan forskellige grafikkort yder.