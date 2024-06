Nvidia's Jensen Huang Tjener $4 Milliarder på en dag

Nvidia blev det første computerchipfirma, der ramte en markedsværdi på $3 billioner i maj i år. CEO Jensen Huang er nu verdens 11. rigeste, ifølge Forbes.

19 jun. 2024 kl. 10:06 Af Maria DEL:

Nvidias administrerende direktør, Jensen Huang, er nu den 11. rigeste person i verden ifølge Forbes' milliardærliste. Han tilføjede over 4 milliarder dollar til sin formue på en enkelt dag den 18. juni, efter at Nvidia blev verdens mest værdifulde offentlige virksomhed, drevet af en kunstig intelligensdrevet fremgang.

Virksomhedens aktier steg over 3% den 18. juni, hvilket bragte Huangs formue til næsten 119 milliarder dollar. Nvidia-aktierne er mere end fordoblet i år efter at have tredoblet sig i 2023.

Jensen Huang, der i 2019 blev rangeret som verdens 546. rigeste person, har tilføjet over 114 milliarder dollar til sin formue i de sidste 5 år ifølge Forbes. Hans formue steg med over 2250% i løbet af perioden. Nvidia-bossen blev rangeret som verdens 76. rigeste person med en formue på 21 milliarder dollar ved udgangen af 2023.

Den 61-årige tech executive får sin formue fra en 3,5% ejerandel i Nvidia, der ligger i Santa Clara, Californien. Huang medstiftede chipvirksomheden tilbage i 1993 sammen med Chris Malachosky og Curtis Priem. Han har besat posten som Nvidias administrerende direktør og præsident siden starten.

Den teknologiske kæmpe gik på børsen i 1999 og har haft en betydelig vækst i de seneste år. Sidste måned blev Nvidia den første chipvirksomhed til at nå 3 billioner dollars i markeds værdi og overhalede dermed Apple Inc. Nvidia gennemførte for nylig en aktiesplit, der sænkede aktieprisen til under 130 dollar, efter at have handlet over 1200 dollar.

Nvidia kontrollerer et økosystem af hardware- og softwareløsninger, som konkurrenter forsøger at efterligne, takket være dets dominerende markedsandel for acceleratoren, der træner AI'er.

Virksomheden har lagt en ambitiøs plan for at opgradere sine AI-acceleratorer årligt. Tesla's Elon Musk beholdt sin position som verdens rigeste med en nettoværdi på 214,1 milliarder dollar, efterfulgt af Jeff Bezos på andenpladsen og Bernard Arnault og familie på tredjepladsen.