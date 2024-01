Ny Nvidia Driver til Linux bringer forbedringer

NVIDIA lancerer 550.40.07 Beta-driver til Linux med vigtige rettelser. Det kan meget vel give et boost til netop dine spil.

25 jan. 2024 kl. 09:30 Af Maria DEL:

NVIDIA har lanceret en ny beta driver til Linux, kendt som 550.40.07 Beta driver. Denne nye driver lover at bringe et væld af vigtige fixes, hvilket gør det til en attraktiv opgradering for Linux-brugere, især dem, der ønsker at optimere deres gaming-ydelse.

Det kan være en udfordring at gennemgå NVIDIA-driverudgivelser, da selskabet har en tendens til at genbruge indhold fra tidligere versioner. Men denne nye 550.40.07 Beta driver til Linux ser ud til at indeholde en korrekt og detaljeret changelog. Blandt rettelserne i 550.40.07 Beta er:

Fixed an issue that sometimes caused Wayland applications to run at less than one frame per second on Maxwell, Volta, and Pascal series GPUs.

Fixed a bug that caused an intermittent drop in desktop framerate.

Fixed a bug that caused "Flip event timeout" messages to be printed to the system log when displays are hotplugged when nvidia-drm is loaded with the fbdev=1 kernel module parameter.

Fixed intermittent Xid errors on Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Forza Horizon 5, and Halo Infinite.

Fixed a bug which prevented the "NoMaxPClkCheck" mode validation token from working on single-link TMDS (e.g. DVI, HDMI) outputs.

Fixed a bug that allowed VRR displays to be driven below their minimum refresh rate, resulting in a blank or flickering image.

Added an application profile to improve Kwin performance on hybrid GPU systems by setting OGL_DEDICATED_HW_STATE_PER_CONTEXT=ENABLE_ROBUST.

Updated the build process for NVIDIA kernel modules to honor the INSTALL_MOD_DIR Kbuild environment variable.

Added support for R8, GR88 and YCbCr GBM formats.

Optimized the X driver headless framerate limiter to more closely mimic upstream behavior and prevent it from activating in inconvenient situations. Added a new X config option "LimitFrameRateWhenHeadless" to disable the headless framerate limiter.

Fixed a bug that prevented Gamescope from running when using the NVIDIAOpen GPU Kernel modules.

Fixed a bug that prevented the installer package from being unpacked on systems where zstd is not installed, when /tmp is mounted noexec.

Use transparent huge pages when available for the .text section. This is done through madvise() calls, and requires CONFIG_READ_ONLY_THP_FOR_FS.

Fixed a regression that prevented setting backlight brightness levels.

Fixed a bug that could lead to UI corruption in nvidia-installer on systems with more than one initramfs file per kernel.

Fixed a bug that caused games built on the Source 2 engine to hangwhen running under Xwayland.

Added beta-quality support for GeForce and Workstation GPUs to open kernel modules. Please see the "Open Linux Kernel Modules" chapter in the README for details.

Changed the name visible in /proc/devices of NVIDIA devices and the NVIDIA control device from "nvidia-frontend" to "nvidia" and "nvidiactl".Scripts which parse /proc/devices (such as udev rules) may need to be updated. Note that the conventional /dev device paths like /dev/nvidia0 and /dev/nvidiactl remain unchanged.

En af de primære grunde til at opdatere din driver er at drage fordel af disse forbedringer og rettelser, som kan bidrage til at optimere din computeres ydeevne, især når det kommer til krævende opgaver som gaming. Hvis du er en Linux-bruger, der ønsker at få mest muligt ud af din NVIDIA-grafikhardware, anbefaler vi stærkt, at du dykker ned i denne nye driver og giver den en grundig test.