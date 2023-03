Køb Nvidia Founder's Edition i Danmark

Det er ved at være nogen år siden, at man har kunne købe Nvidias Founder's Edition kort i Danmark, uden at skulle ud i noget med specialbestillinger eller lignende. Det er der dog nu rettet op på, når vi herhjemme nu kan købe Nvidias Founder's Edition grafikkort, direkte fra Nvidias hjemmeside.

3 mar. 2023 kl. 10:36 Af Kenneth Johansen DEL:

Nvidia har ikke været til stede på det danske marked, med deres Founder's Edition grafikkort i en årrække nu. Det har de dog nu valgt at ændre på, og har åbnet op for at vi kan købe grafikkortene, i Nvidias egen Founder's Edition version, direkte fra deres hjemmeside.

Der kan være flere årsager til, at man gerne vil have et grafikkort i Founder's Edition versionen, frem for et af de mange forskellige versioner, der findes fra partnerproducenter, som fx ASUS, MSI eller Gigabyte.

Det kan til dels være et spørgsmål om stil. Man vil måske gerne have det design som Nvidia selv har valgt til deres kort. Det kan dog også handle om prisen, da Founder's Edition kortene stort set er de eneste der lander på markedet, til den annoncerede pris.

De partnerkort, som vi har haft mulighed for at købe indtil nu, er som regel i alternative versioner, hvor en producent som ASUS har lavet deres eget arbejde med køleløsning, design osv. Det har resulteret i priser, som ind imellem ligger langt over de priser, som Nvidia annoncerede da de præsenterede deres nye grafikkort.

Ved at handle direkte med Nvidia, kan man dog dels få Nvidias eget design, men også til den annoncerede pris. Det er dog stadig ikke ligefrem billigt, da et RTX 4090 Founder's Edition lander med en pris på lige over 14.000 kroner og et RTX 4080 Founder's Edition koster 10590 kroner. Sammenlignet med de billigste partnerkort, jeg kan finde i skrivende stund, er det omkring et par hundrede kroner billigere. Hvis vi ser på de dyre versioner, så er der dog et spring på adskillige tusinde kroner.

Hvis du trøster efter et Nvidia Founder's Edition kort i 4000 series kan du besøge og handle hos Nvidia her.