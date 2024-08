NVIDIA GeForce RTX 4070 får ny SKU med GDDR6

NVIDIA arbejder angiveligt på en ny GeForce RTX 4070 SKU med GDDR6 hukommelse i stedet for den hurtigere GDDR6X. Dette kan løse mangel på RTX 4070 GPU'er.

5 aug. 2024 kl. 11:47 Af Maria DEL:

NVIDIA's GeForce RTX 4070 GPU SKUs står angiveligt over for knaphed af flere grunde. Dette skyldes delvis produktion og leveringsskæringer på RTX 40 "Ada" SKUs, men der er også en forestående GDDR6X-mangel på grund af en kvalitetskontrolfejl blandt en af G6X-partierne fra Micron. Der var spekulationer om, at NVIDIA måske ville vælge GDDR6-hukommelse for at løse forsyningsproblemerne med GDDR6X-hukommelse, og det ser ud til at være tilfældet ifølge MEGAsizeGPU.

Lækkeren hævder, at NVIDIA's GeForce RTX 4070 vil komme i en ny SKU med PG141 SKU 347 PCB, som vil have GDDR6-hukommelse. Alle specifikationer vil forblive de samme, undtagen VRAM, som måske er konfigureret til 20 Gbps.

Hvad angår specifikationerne, har NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU'en AD104-250-A1 GPU med 5888 CUDA-kerner, 184 TMUs og 64 ROPs. GPU'en har en basisk frekvens på 1920 MHz og en boost frekvens på 2475 MHz. GPU'en er konfigureret med en 192-bit bus interface, der har 12 GB VRAM, op til 504,2 GB/s båndbredde (21 Gbps G6X-moduler). Kortet har en TDP på 200W. NVIDIA GeForce RTX 4070 og GeForce RTX 4070 SUPER har 21 Gbps GDDR6X-hukommelse, så 20 Gbps GDDR6-hukommelse er en nedgradering.

Hvis NVIDIA holder sig til 20 Gbps hastigheder, ser vi på 480 GB/s båndbredde, hvilket er en 5% reduktion i forhold til GDDR6X-modellerne. Båndbredden er afgørende for GeForce RTX 4070's Ada GPU; selv små reduktioner som disse kan påvirke gaming-ydelsen. Det gode er, at RTX 4070 GPU'er kommer med en fuld 48 MB L2-cache på AD104-chippen og sammen med flere hukommelseskompressionsteknikker tillader anstændig hukommelsesoverklokning.

Du kan overclocke GDDR6-hukommelsesmodulerne til 21 Gbps, hvilket burde være holdbart for en spilsession, men ikke nødvendigvis for 24/7-brug.

NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 SKU'er forventes at komme på markedet relativt snart, da GDDR6-hukommelse er tilgængelig i rigelige mængder. Hvad angår priser, bør vi forvente, at GDDR6-modellerne bliver lidt billigere end GDDR6X-modellerne.