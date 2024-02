NVIDIA lancerer Hotfix Driver-opdatering

Oplever du tilfældige hak i spil eller når du scroller på hjemmesider? Det kan skyldes GeForce Game Ready Driver 551.23. Godt nyt - GeForce Hotfix Driver Version 551.46 løser disse problemer!

9 feb. 2024 kl. 09:24 Af Maria DEL:

Hvis du har oplevet tilfældige hak (stutters), når du spiller eller scroller gennem hjemmesider, kan det skyldes et problem med den seneste GeForce Game Ready Driver 551.23. Denne driveropdatering var en af mange fra NVIDIA i januar 2024 og tilføjede support til den nye GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Den gode nyhed er, at en ny GeForce Hotfix Driver Version 551.46 adresserer disse hakkeproblemer.

NVIDIA's Hotfix-driverudgivelser er ikke en del af den officielle gren; de fungerer som målrettede udgivelser, der leverer rettelser og opdateringer til problemer, der skal løses før den næste officielle driverudgivelse. NVIDIA betragter denne type opdateringer som "beta" -udgivelser, selvom de frigives så hurtigt som muligt for at løse problemer. Hvis du ikke oplever nogen af de nævnte problemer, er det sandsynligvis ikke værd at downloade og installere.

Alle rettelserne i GeForce Hotfix Driver Version 551.46 frigivelsesnoterne vil finde vej ind i den næste officielle GeForce Game Ready Driver-udgivelse. Der er fire bugrettelser i denne Hotfix-driver, hvor den store er relateret til hakken, når du spiller med V-Sync aktiveret. Formuleringen nævner ikke noget specifikt spil, hvilket får det til at lyde som om, at 'mikro-hakke' problemerne kan påvirke al V-Sync-spil.

Her er listen over løste problemer: