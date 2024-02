NVIDIA lancerer RTX 3050 6GB

Nvidia er tilsyneladende ikke færdig med deres 30 serie af grafikkort. Lidt under radaren har de netop lanceret deres nye GeForce RTX 3050 6GB.

6 feb. 2024 kl. 10:12 Af Maria DEL:

Det nye NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB grafikkort er blevet genudgivet med nogle ret markante ændringer i forhold til den tidligere 8GB-model. Disse ændringer går langt ud over blot at reducere VRAM-kapaciteten fra 8GB til 6GB. Blandt de mest bemærkelsesværdige ændringer er, at den nye GeForce RTX 3050 6GB er blevet relanceret med en reduceret strømbedømmelse fra 130W til 70W. Dette betyder, at det nye kort sendes uden en strømstik og udelukkende drives af bundkortet og PCI Express-slot.

Dette gør det ideelt til HTPC systemer eller SFF builds. Med en lavere pris på omkring $169 i forhold til GeForce RTX 3050 8GB's $240, kunne man tro, at dette er en klar gevinst. Men reduktionen af strømbedømmelsen til 70W betyder også betydelige nedskæringer samlet set, hvilket har en betydelig indflydelse på ydelsen. Ifølge rapporter er det nye kort omkring 20% langsommere end den tidligere model. Kernen i GeForce RTX 3050 6GB er også faldet fra 2560 i 8GB-varianten til 2048 i den nye model. GPU-boosturets hastighed er også faldet til 1.470 MHz fra 1.777 MHz, og hukommelseshastigheden er faldet til 168 GB/s på en meget langsommere 96-bit bus.

På trods af disse ændringer er GeForce RTX 3050 6GB stadig den første GPU til under $200, som NVIDIA har udgivet siden GeForce GTX 1650 i 2019 og GeForce GT 1630 i 2022. Det ser ud til, at NVIDIA's tilgang her er at gøre RTX-teknologier og DLSS tilgængelige på alle niveauer. Når man ser på de rå specifikationer, har den nye GeForce RTX 3050 6GB 2,5 gange kernetællingen sammenlignet med GeForce GTX 1650.

På den positive side er den 20% reduktion i ydelse, når man ser på 3DMark resultater for det nye kort, måske ikke så dårlig, når man tager i betragtning, at det bruger 46% mindre strøm. Hvad angår modeller, er disse ting små, med Palit, der tilbyder en passivt kølet variant i form af Palit GeForce RTX 3050 6 GB KalmX. De har også en Mini-ITX-venlig GeForce RTX 3050 6 GB StormX med en enkelt ventilator og en længde på 170mm. Interessant nok leveres Palits varianter med en DVI-port - et display 'blast from the past.'

GIGABYTE har også to modeller tilgængelige - den to-slots twin-fan GeForce RTX 3050 EAGLE OC 6G og GeForce RTX 3050 OC Low Profile 6G, som har en højde på kun 69mm. Der er alvorlig konkurrence i denne prisklasse; Intel Arc A580 til $179 er 19% hurtigere end GeForce RTX 3050 8GB til 1080p gaming. Men hagen er, at det er et 185W-kort, der kræver to 8-pin strømstik, hvilket begrænser dets alsidighed i forhold til den nye GeForce RTX 3050 6GB.