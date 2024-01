Nvidia retter RTX 4070 specifikationer

Nvidia præciserer L2 Cache-specifikationer for GeForce RTX 4070 Super med 48MB. Opdateringen forbedrer ydeevnen af det kommende RTX 40xx SUPER serie GPU.

16 jan. 2024 kl. 07:44 Af Maria DEL:

Nvidia har opdateret specifikationsarket for deres kommende GeForce RTX 4070 SUPER GPU, hvor de har rettet en tidligere rapporteret fejl i deres anmelderguide og marketingmateriale. Rettelsen kom, mens Nvidia forbereder sig på lanceringen af RTX 40xx SUPER-serien på CES 2024. Oprindeligt antydede specifikationerne for RTX 4070 SUPER's AD104 GPU en stigning på 20% i antallet af kerner i forhold til den standard RTX 4070. Der opstod forvirring på grund af en uoverensstemmelse i den rapporterede L2-cache størrelse.

De første materialer angav det til 36 MB, hvilket er i konflikt med tidligere lækager fra 2023, der indikerede en 48 MB cache, en stigning på 33% fra RTX 4070. Nvidia har nu gjort det klart, at GeForce RTX 4070 Super faktisk har en 48MB L2-cache. AD104 GPU'en, der anvendes i grafikkortet, understøtter denne cache-størrelse, hvilket forbedrer dens ydeevne betydeligt.

GeForce RTX 4070 Super benytter AD104-grafikprocessoren, der består af 7.168 CUDA Cores og et 192-bit memory bus. Selvom det ikke fuldt ud udnytter AD104 GPU'en som RTX 4070 Ti, drager det fordel af den fulde 48MB L2-cache, hvilket forbedrer hukommelsesbåndbredden. Den oprindelige misforståelse omkring cache-størrelsen forbliver uklar. Nvidias officielle produktbeskrivelse angiver nu korrekt 48 MB L2-cache og et hukommelsessubsystem med en topbåndbredde på 504 GB/s.

I forhold til ydelsen er GeForce RTX 4070 Super sammenlignelig med RTX 4070 Ti, der byder på 35,5 FP32 TFLOPS mod Ti's 40,09 FP32 TFLOPS. Med en lignende hukommelseskonfiguration nærmer RTX 4070 Super's ydeevne sig Ti-modellen, med potentiale for yderligere forbedring gennem overclocking. Udover den tekniske korrektion har Nvidia også opdateret det officielle produktark, som nu præcist angiver den korrekte L2-cache størrelse på 48 MB og den samlede hukommelsesbåndbredde.

Dette er vigtige detaljer for potentielle købere, der ønsker at sammenligne ydeevnen mellem forskellige GPU-modeller og træffe den bedste beslutning baseret på deres specifikke behov. Nvidias rettelse i specifikationerne for RTX 4070 SUPER understreger virksomhedens forpligtelse til at levere præcise og pålidelige oplysninger til forbrugerne. Selvom den oprindelige fejl i specifikationerne kan have skabt en smule forvirring, har Nvidia arbejdet hurtigt på at rette op på situationen og sikre, at deres kunder har adgang til de mest nøjagtige oplysninger om deres produkter.

Gennem denne rettelse har Nvidia også understreget vigtigheden af L2-cache størrelsen for en GPUs ydeevne. Ved at øge L2-cache størrelsen fra 36 MB til 48 MB har Nvidia væsentligt forbedret GeForce RTX 4070 Super's ydeevne, hvilket gør det til et mere attraktivt valg for dem, der søger en højtydende GPU.