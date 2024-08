Nvidia RTX 40-serie forsyningsforstyrrelser

Nvidia kan opleve kortvarige leveringsproblemer med GeForce RTX 40-serien fra august pga. mangel på GDDR6X hukommelse. Dette skyldes kvalitetsproblemer hos Micron.

31 jul. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Nvidia kan muligvis opleve et kortvarigt udbudsproblem med sine GeForce RTX 40-serie grafikkort fra og med august på grund af en mangel i GDDR6X hukommelsen. Dette problem opstod efter en parti GDDR6X hukommelsesmoduler fra Micron ikke bestod kvalitetskontrol og nu skal udskiftes. Denne nyhed stammer fra det kinesiske forum ChannelGate og blev senere delt på sociale medier af brugeren @harukaze5719.

Mangel kan påvirke alle grafikkort, der bruger disse specifikke hukommelsesmoduler, såsom RTX 4070 og RTX 4090. Selvom dette forventes at være et midlertidigt problem, påvirker det primært det kinesiske marked.

GDDR6X hukommelse er en specialiseret højhastigheds hukommelse, der bruges i Nvidia's mest kraftfulde grafikkort. Denne hukommelsesteknologi er kendt for sin høje båndbredde og ydeevne, der gør det muligt for grafikkortene at levere bemærkelsesværdige visuelle effekter og gameplay. Selvom dette udbudsproblem kan være en hindring for Nvidia på kort sigt, er det vigtigt at bemærke, at virksomheden normalt har en stor indflydelse på markedet.

Nvidia har et stærkt forsyningskædesystem og kan sandsynligvis hurtigt genoprette produktionen og leverancerne, når problemet med hukommelsesmodulet er blevet løst. Selvom det forventes, at mangel primært vil påvirke det kinesiske marked, er det værd at bemærke, at Nvidia er en global virksomhed med kunder over hele verden. Således kan der være nogle indirekte effekter på verdensplan, især hvis udbudsproblemet strækker sig ud over det forventede tidsinterval.

For at sikre, at deres kunder har den nyeste information, vil Nvidia sandsynligvis kommunikere direkte med forbrugere og offentliggøre opdateringer på deres officielle platforme og sociale mediekanaler.