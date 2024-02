Nvidia nyder fortsat stor fremgang

Nvidia arbejder målrettet fora t tilpasse sig de stramme reguleringer for handel med Kina. Deres tiltag betyder at Goldman Sachs og Bank of America er optimistiske omkring Nvidia's vækstpotentiale.

7 feb. 2024 kl. 08:19 Af Maria DEL:

Nvidia, skaber bølger på AI GPU markedet med robuste prisopgraderinger og et strategisk træk ind i det kinesiske marked. Selskabets Q4-resultater og fremtidige udsigter genererer betydelig opmærksomhed fra analytikere og investorer. Goldman Sachs har for nylig hævet sit prisfokus for Nvidia-aktier og sat det til en imponerende $800, op fra $625.

Firmaets analytikere fastholder en "Conviction Buy" -vurdering på Nvidias aktier, hvilket fremhæver deres optimisme omkring selskabets fremtidige præstationer. Analytikerne peger på flere konstruktive datapunkter, der indikerer stigende investering i kunstig intelligens (AI) infrastruktur. De forventer også betydeligt upside potentiale for Nvidia, der overgår forventninger for 2024 og 2025. Dette optimistiske syn er understøttet af en overbevisende risiko-belønningsprofil for Nvidias aktier.





Derudover har Goldman Sachs justeret sine indtjeningsprognoser for regnskabsåret 2025 og 2026. Disse justeringer er baseret på nylige industrielle data, der indikerer robust efterspørgsel efter AI-servere og forbedret tilgængelighed af GPU'er.

Bank of America (BofA) analytiker Vivek Arya har også revideret Nvidias prisfokus, hævet det fra $700 til $800. Arya fastholder en "Buy" -vurdering på Nvidias aktier, da selskabet nærmer sig sin Q4 indtjeningsrapport, planlagt til frigivelse efter lukning af handel den 21. februar. BofA's forventninger til Nvidias Q4-rapport er forsigtigt optimistiske. Analytikeren forventer en bemærkelsesværdig, men målt stigning på 3-5% i både rapporteret Q4 og guidet Q1 omsætning. Denne forventede vækst kan tilskrives gradvise forbedringer i forsyningen, modvirket af begrænsninger relateret til Kina.

Selvom en 3-5% måske virker mindre dramatisk sammenlignet med Nvidias tidligere kvartaler, som viste 10% og 22% beat-and-raise-præstationer, argumenterer Arya for, at dette målte tempo lægger grunden til bæredygtig vækst. I stedet for udelukkende at fokusere på øjeblikkelige gevinster, kan denne tilgang skabe et frugtbart miljø for Nvidias løbende ekspansion. Nvidias Kina-spesifikke AI-grafikkort I et strategisk træk har Nvidia iværksat forudbestillinger til et Kina-specifikt AI-grafikkort, kendt som H20.

Distributører prissætter dette grafikkort konkurrencedygtigt med et lignende produkt, der tilbydes af Huawei, hvilket signalerer Nvidias engagement i det kinesiske marked. Dette strategiske pivot kommer som en reaktion på de udvidede amerikanske forbud mod eksport af high-end halvledere. Nvidia har udviklet tre grafikkort specielt til det kinesiske marked, med H20 som det mest potente blandt dem. Ved at tilbyde et AI-grafikkort designet til at imødekomme Kinas unikke behov og markedsforhold, sigter Nvidia mod at konsolidere sin tilstedeværelse i landet.

Kina repræsenterer et betydeligt marked for AI, hvilket gør det til en strategisk nødvendighed for Nvidia at navigere effektivt i det regulatoriske landskab.