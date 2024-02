Nyt hvidt design fra Gigabyte med EAGLE OC ICE

Gigabyte har lanceret deres nye Eagle OC Ice serie af grafikkort i Nvidia RTX 40 serien. Det nye hvide design er perfekt til dem, som gerne vil have lysere build.

5 feb. 2024 kl. 08:52 Af Kenneth Johansen

Gigabyte har lanceret deres GeForce RTX 40 EAGLE OC ICE-serie af grafikkort, der er drevet af NVIDIA ADA Lovelace-arkitekturen. Den seneste EAGLE OC ICE-serie præsenterer en hvid version af den velmodtagne EAGLE OC-grafikkortserie. Med enestående ydeevne, der imødekommer de forskelligartede krav fra gamere, skabere og AI-udviklere, har den omfattende integration af hvide materialer i sit design. Dette introducerer et alternativt valg for gamere, der værdsætter opsætninger i hvidt tema.

GIGABYTE har introduceret fire modeller i GeForce RTX 40 EAGLE OC ICE-serien, det er GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4060 Ti og GeForce RTX 4060 GPU'er. EAGLE OC ICE-serien har et helt nyt hvidt eksteriørdesign inspireret af rumteknologi og inkorporerer futuristiske designelementer. Grafikkortene leveres med hvide dæksler og bagplader, suppleret med kosmiske tema-grafik, symboler og geometriske former, hvilket giver et unikt og personligt udseende til desktop-opsætninger i hvidt tema.

Derudover leveres GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G og GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC ICE 12G med RGB-belysning, så brugerne kan tilpasse forskellige farver og tilstande gennem GIGABYTE CONTROL CENTER-softwaren for en markant og levende belysningseffekt.

GIGABYTE GeForce RTX 40 EAGLE OC ICE-seriens grafikkort er drevet af WINDFORCE-kølesystemet. Det har unikke blæsere, modsat rotation, sammensatte kobbervarmerør, 3D-aktive blæsere og skærmkøling for at maksimere varmedissipationen. WINDFORCE-blæserne bruger grafennanolubrikant, der forlænger blæserens levetid med 2,1 gange og leverer næsten samme levetid som dobbeltkuglelejet, samtidig med at de giver støjsvag drift. Den indbyggede dual BIOS-switch giver brugerne mulighed for at vælge SILENT-tilstand for en mere støjsvag oplevelse.

Indførelsen af EAGLE OC ICE-serien af grafikkort giver et mere minimalistisk og personligt valg for gamere, der foretrækker desktop-opsætninger i hvidt tema.