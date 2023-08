Powercolor afslører RX 7800 XT

Selv om kortet ikke er officielt offentliggjort af AMD så har kortpartneren Powercolor været hurtigt ude og løftet sløret for et kommende RX 7800 XT grafikkort.

7 aug. 2023 kl. 13:10 Af Kenneth Johansen DEL:

Der har været rygter forud for Powercolors måske lidt for hurtige offentliggørelse. Visse detaljer lever op til rygterne, men i lidt usædvanlig stil, har Powercolor altså løftet sløret for kortets fulde specifikationer, før selv AMD har kunne offentliggøre kortet. Kortet er efterfølgende blevet fjernet fra Powercolor hjemmesiden igen, men ikke før de var hurtige på tasterne hos VideoCardz.com og sikrede oplysningerne.

Det nye kort blev afsløret i form af Powercolors RX 7800 XT Red Devil kort. Det kommer med en ny RDNA3 GPU med 3840 Stream Processors. Det antal er det samme som den tidligere generations RX 6800 (non XT). Det betyder altså, at vi får et nyt kort som kommer med mindre Stream Processors end RX 6800 XT, som har 4608.

Kortet bruger en endnu ikke officielt præsenteret Navi 32 GPU.

Det nye Red Devil kort lander med en clock hastighed på 2255 Mhz under gaming og en boost clock på 2565 MHz. Det er en tand mere end reference hastigheden, som hos AMD er specificeret til henholdsvis 2210 Mhz og 2520 MHz. Som rygterne havde talt om forud for afsløringen, så kommer kortet med 16GB GDDR6 RAM på en 256 bits memory bus.

Det falder fint sammen med det RX 7900 GRE grafikkort, der blev lanceret i sidste måned på det kinesiske marked.

Designet på kortet følger meget fint designet på tidligere Red Devil kort. Det kommer i denne omgang med en triple fan setup med tre 100mm blæsere, som sammen med otte heatpipes og en kobber heatsink, skal være med til at holde GPU og VRM kølinge under brug.

Det er den klassiske sorte og røde stil, som også går igen her på RX 7800 XT Red Devil kortet. Den kortte afsløring på Powercolors hjemmeside gav ikke specifikke detaljer om kortets power konfiguration, men det kommer en to otte pins PCIe stik og Powercolor anbefaler, at man har en 800W strømforsyning.