Tre nye grafikkort fra Nvidia på CES 2024

Nvidia har netop officielt annonceret deres kommende SUPER grafikkort i 40 serien. Der er tale om tre nye grafikkort. Med annonceringen af de nye kort var det også et farvel til eksisterende kort som forlader markedet.

8 jan. 2024 kl. 21:17 Af Kenneth Johansen DEL:

CES i Las Vegas er så småt ved at få hjulene i gang, og traditionen tro var Nvidia en af de første til at skyde tingene rigtigt i gang. Det gjorde de med deres Nvidia Special Address event, hvor de talte om en del forskellige nyheder. For en gangs skyld var det ikke Jensen Huang selv der leverede nyhederne, men derimod Jeff Fisher.

Mest ventet blandt gaming fans var de forventede SUPER grafikkort i 40 serien. Der har været så mange rygter op til CES, at det ikke ligefrem var en overraskelse, da de nye kort blev annonceret.

Samlet set så præsenterede Nvidia i alt tre nye kort, som alle sammen lander her i januar.





RTX 4070 SUPER

Det første kort, der bliver lanceret, er RTX 4070 SUPER kortet, der lander på markedet den 17. januar. Overskriften her fra Nvidia var: “20% flere kerner - hurtigere end et RTX 3090”

Kortet er naturligvis bygget på Ada Lovelace-arkitekturen og kommer med 7168 Cuda Cores over de 5888 som er på det almindelige RTX 4070 kort. Der er en stigning i antallet af Tensor Cores til 224 og RT Cores til 56 over henholdsvis 184 og 46 på det tidligere kort.

Mængden af RAM er dog den samme, med 12 GB GDDR6X RAM på en 192 bits memory bus.

Umiddelbart ser det heller ikke ud til, at der sker en masse på clock hastighederne på SUPER kortet, sammenlignet med det almindelige RTX 4070.

Nvidia viste naturligvis også en masse ydelsesgrafer til deres event. Når man ser på dem, skal man dog huske på, at Nvidia i de tests på de nye SUPER kort har gjort brug af Frame Generation i mange af de viste resultater. Så det er altså ikke tal, der kan sammenlignes direkte, da Frame Generation er en DLSS 3 feature, og altså ikke er tilgængelig på de kort de sammenligner med.





Det betyder naturligvis, at ydelses fremgangen fremstår noget mere imponerende end den rent faktisk er.





RTX 4070 Ti Super

Næste trin på stigen af annoncerede kort var RTX 4070 Ti SUPER. Det lander på markedet den 24. januar. Her kommer det nye kort til at erstatte det eksisterende RTX 4070Ti kort, som altså ikke længere vil blive produceret.

Her kan vi se lidt flere ændringer på kortet sammenlignet med det RTX 4070 Ti kort, som det erstatter. Vi kan se en stigning på antallet af Cuda Cores fra 7680 til 8448. Tensor Cores går fra 240 til 268, mens RT Cores stiger fra 60 til 66.

På RAM siden kan vi dog her se et større spring, hvor vi går fra 12 GB RAM op til 16 GB og fra en 192 Bits memory bus til en 256 Bits Memory Bus. Det er et skift som burde kunne mærkes, i mere krævende spil ved højere opløsninger.

Igen så er der dog meget begrænsede stigninger i Clock hastighederne.





RTX 4080 SUPER

Sidste kort i rækken fra Nvidia er det kommende RTX 4080 SUPER. Her kommer det nye kort også til at gå ind og erstatte det almindelige RTX 4080 kort, som ikke længere vil blive produceret. RTX 4080 SUPER lander på markedet den 31. januar.

RTX 4080 SUPER kommer til at være baseret på en fuldt udnyttet AD103 Ada Lovelace chip.

Her får vi igen en stigning i Cuda Cores fra 9728 til 10240, i springet fra RTX 4080 til RTX 4080 SUPER.

Tensor Cores stiger fra 304 til 320, mens det for RT Cores er en stigning fra 76 til 80.

RAM konfigurationen er der ikke pillet ved, så det er fortsat 16 GB GDDR6X RAM på en 256 bits memory bus. Stigningen i clock hastigheder er også her på under 100 MHz, så det er ikke der hvor der vindes ydelse.





Priser

Mindst lige så vigtigt som nye specifikationer, er naturligvis priserne på de nye kort. Her sker der også lidt udvikling i en positiv retning, hvilket ellers ikke er hvad Nvidia har været kendt for, i denne generation af grafikkort.

RTX 4080 SUPER kortet lander med en annonceret pris på 999 dollars, hvilket er 200 dollars under den oprindeligt annoncerede pris på RTX 4080 kortet.

RTX 4070 Ti SUPER lander med en annonceret pris på 799 dollars, som er den samme pris som RTC 4070 Ti kortet blev annonceret til.

RTX 4070 SUPER lander som rosinen i pølseenden med en annonceret pris på 599 dollars, hvilket matcher den oprindelige annoncerede pris på RTX 4070.

Så endeligt ser det ud til, at vi kan se frem til mere ydelse for færre eller de samme penge som de tidligere kort.