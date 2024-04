Øget efterspørgsel på Nvidias grafikkort i Kina

Forhandlere på Huaqiangbei, verdens største engrosmarked for elektronik, hamstrer grafikkort før USAs reviderede restriktioner træder i kraft.

2 apr. 2024 kl. 11:05 Af Maria DEL:

De seneste restriktioner på eksporten af AI Chips til Kina fra USA har gjort grafikkort til nogle af de mest eftertragtede varer på Huaqiangbei-markedet, verdens største engrosvaremarked for elektronik. "Der er fortsat meget stor efterspørgsel på high-end grafikkort, især efter de eksportrestriktioner, som den amerikanske regering har indført," siger Cai Zhaojie, en sælger på Huaqiangbei i tech-området Futian i Shenzhen, Guangdong-provinsen.

Biden-administrationen reviderede sidste fredag de omfattende eksportregler, den implementerede i oktober sidste år, hvilket gør det sværere for fastlands-Kina at få adgang til avancerede AI-processorer, fabrikationsudstyr og endda bærbare computere, der er bygget med disse chips, ifølge en Reuters-rapport. De reviderede regler træder i kraft den 4. april.

"Derefter begyndte alle forhandlere at hamstre de AI-relaterede varer, de kunne få fat i, og venter nu med at sælge dem til en høj pris," siger Cai. Dette har gjort Nvidia's GeForce RTX 4090, til det mest eftertragtede grafikkort på markedet. BEstræbelserne fra Huaqiangbeis forhandlere for at opbygge en reserve af RTX 4090 grafikkort viser de vidtrækkende konsekvenser af Washingtons seneste restriktioner på eksporten af chips, som yderligere styrker de oprindelige foranstaltninger, der blev annonceret af Biden-administrationen i oktober 2022.

En opdatering af de tidligere foranstaltninger, meddelt i oktober sidste år, søgte at lukke smuthuller i de tidligere begrænsninger og forhindre Kinas udvikling af AI til militær brug, ifølge USAs handelsminister Gina Raimondo. Beijing sagde, at de er imod de reviderede kontroller, der blev annonceret sidste fredag, og gav USA-regeringen skylden for at ændre reglerne vilkårligt og skade både kinesiske og amerikanske virksomheders rettigheder.

På e-handelsplatformen JD.com varierer priserne for RTX 4090 fra 16.999 yuan til 19.999 yuan. Efterspørgsel og priser for RTX 4090 grafikkort steg oprindeligt i oktober sidste år, da Washingtons opdaterede chip-eksportrestriktioner udløste en panik på det kinesiske forbrugermarked. Nvidia fjernede på det tidspunkt dets beholdning af RTX 4090 grafikkort fra dets officielle butik på den kinesiske shoppingplatform JD.com og senere fra sin officielle fastlands-hjemmeside.

USA har rullet flere tiltag ud for at hæmme Kinas teknologiske fremskridt, især inden for chip og AI sektoren. USA har også bedt sine allierede om at forhindre deres virksomheder i at servicere visse chip-fremstillingsudstyr for kinesiske kunder, ifølge en Reuters-rapport sidste uge.